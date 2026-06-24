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अहमदाबाद एयरपोर्ट के टैक्सीवे पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमान आमने-सामने आए, टला बड़ा हादसा

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, अहमदाबाद, गुजरात
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बयान में आगे बताया गया कि इस घटना के बाद विमान को वापस पार्किंग-बे में ले जाया गया और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि देर रात 11 बजे तक इंडिगो की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया था।

अहमदाबाद एयरपोर्ट के टैक्सीवे पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमान आमने-सामने आए, टला बड़ा हादसा

गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर बुधवार शाम को उस समय एक बड़ी दुर्घटना टल गई, जब एयर इंडिया का एक विमान गलती से उसी रास्ते पर आ गया जहां इंडिगो का एक विमान पहले से मौजूद था और उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था।

इस बारे में जानकारी देते हुए सूत्रों ने HT को बताया कि यह घटना बुधवार रात करीब 8 बजे उस वक्त हुई, जब मुंबई-अहमदाबाद एयर इंडिया के विमान को टैक्सीवे C और G के माध्यम से स्टैंड 34L पर जाने का निर्देश दिया गया था।

लैंडिंग के बाद गलत दिशा में मुड़ गया AI का विमान

इसी दौरान एयर इंडिया का विमान गलत दिशा में मुड़ गया और अहमदाबाद-मुंबई इंडिगो फ्लाइट के सामने आ गया। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि टैक्सीवे पर दोनों विमानों के बीच काफी दूरी थी। जिसके बाद इंडिगो की फ्लाइट को एयर इंडिया के विमान को रास्ता देने का निर्देश दिया गया।

फ्लाइट नंबर AI-2493 ने लिया गलत मोड़

इस बारे में एक बयान जारी करते हुए एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि उसकी उड़ान संख्या AI-2493 रात करीब 8 बजे मुंबई से अहमदाबाद पहुंची, इस दौरान लैंडिंग के बाद विमान ने अनजाने में गलत मोड़ ले लिया। इस घटना में शामिल एयर इंडिया का विमान A-320 था।

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'यात्रियों की सुरक्षा के साथ नहीं हुआ कोई समझौता'

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि घटना के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया। बाद में विमान को सुरक्षित ढंग से पार्किंग में ले जाया गया। एयरलाइन ने आगे कहा, 'हम उस घटना से अवगत हैं जहां 24 जून को मुंबई से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरने वाली हमारी उड़ान AI2493 लैंडिंग के बाद टैक्सीइंग के दौरान अनजाने में गलत मोड़ ले गई।'

DGCA को बता मामले की जांच शुरू कर दी गई

बयान में आगे बताया गया कि इस घटना के बाद विमान को वापस पार्किंग-बे में ले जाया गया और जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि DGCA समेत अन्य नियामक एजेंसियों को घटना की जानकारी दे दी गई है।

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इंडिगो सूत्रों ने बताया- हमारे पायलट्स की कोई गलती नहीं

उधर इंडिगो के सूत्रों ने बताया कि इस घटना में इंडिगो के पायलटों की कोई गलती नहीं है। क्योंकि उनका विमान अपने नियत स्थान पर खड़ा था और उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। एयर इंडिया ने मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है।

सोमवार को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में चला गया था AI का विमान

इससे पहले एयर इंडिया का एक विमान सोमवार रात गलती से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, हालांकि इसका एहसास होते ही वह तुरंत वापस भारतीय सीमा में लौट भी आया।

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने इस बारे में एक बयान जारी कर बताया कि 22 जून को उड़ान संख्या एआई-479 दिल्ली से अमृतसर पहुंची थी। उतरने से पहले आसपास के क्षेत्र में चक्कर लगाने के दौरान विमान कुछ देर के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था।

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जिसके बाद इस घटना को लेकर बुधवार को विमान के दोनों पायलट और अमृतसर हवाई अड्डे पर उस समय ड्यूटी पर तैनात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर अंतरिम कार्रवाई की गई है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बताया कि चालक दल के सदस्य और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस घटना की रिपोर्ट संबंधित नियामकों को नहीं की, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों का कहना है कि उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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