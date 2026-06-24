अहमदाबाद एयरपोर्ट के टैक्सीवे पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमान आमने-सामने आए, टला बड़ा हादसा
बयान में आगे बताया गया कि इस घटना के बाद विमान को वापस पार्किंग-बे में ले जाया गया और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि देर रात 11 बजे तक इंडिगो की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया था।
गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर बुधवार शाम को उस समय एक बड़ी दुर्घटना टल गई, जब एयर इंडिया का एक विमान गलती से उसी रास्ते पर आ गया जहां इंडिगो का एक विमान पहले से मौजूद था और उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था।
इस बारे में जानकारी देते हुए सूत्रों ने HT को बताया कि यह घटना बुधवार रात करीब 8 बजे उस वक्त हुई, जब मुंबई-अहमदाबाद एयर इंडिया के विमान को टैक्सीवे C और G के माध्यम से स्टैंड 34L पर जाने का निर्देश दिया गया था।
लैंडिंग के बाद गलत दिशा में मुड़ गया AI का विमान
इसी दौरान एयर इंडिया का विमान गलत दिशा में मुड़ गया और अहमदाबाद-मुंबई इंडिगो फ्लाइट के सामने आ गया। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि टैक्सीवे पर दोनों विमानों के बीच काफी दूरी थी। जिसके बाद इंडिगो की फ्लाइट को एयर इंडिया के विमान को रास्ता देने का निर्देश दिया गया।
फ्लाइट नंबर AI-2493 ने लिया गलत मोड़
इस बारे में एक बयान जारी करते हुए एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि उसकी उड़ान संख्या AI-2493 रात करीब 8 बजे मुंबई से अहमदाबाद पहुंची, इस दौरान लैंडिंग के बाद विमान ने अनजाने में गलत मोड़ ले लिया। इस घटना में शामिल एयर इंडिया का विमान A-320 था।
'यात्रियों की सुरक्षा के साथ नहीं हुआ कोई समझौता'
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि घटना के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया। बाद में विमान को सुरक्षित ढंग से पार्किंग में ले जाया गया। एयरलाइन ने आगे कहा, 'हम उस घटना से अवगत हैं जहां 24 जून को मुंबई से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरने वाली हमारी उड़ान AI2493 लैंडिंग के बाद टैक्सीइंग के दौरान अनजाने में गलत मोड़ ले गई।'
DGCA को बता मामले की जांच शुरू कर दी गई
बयान में आगे बताया गया कि इस घटना के बाद विमान को वापस पार्किंग-बे में ले जाया गया और जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि DGCA समेत अन्य नियामक एजेंसियों को घटना की जानकारी दे दी गई है।
इंडिगो सूत्रों ने बताया- हमारे पायलट्स की कोई गलती नहीं
उधर इंडिगो के सूत्रों ने बताया कि इस घटना में इंडिगो के पायलटों की कोई गलती नहीं है। क्योंकि उनका विमान अपने नियत स्थान पर खड़ा था और उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। एयर इंडिया ने मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है।
सोमवार को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में चला गया था AI का विमान
इससे पहले एयर इंडिया का एक विमान सोमवार रात गलती से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, हालांकि इसका एहसास होते ही वह तुरंत वापस भारतीय सीमा में लौट भी आया।
एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने इस बारे में एक बयान जारी कर बताया कि 22 जून को उड़ान संख्या एआई-479 दिल्ली से अमृतसर पहुंची थी। उतरने से पहले आसपास के क्षेत्र में चक्कर लगाने के दौरान विमान कुछ देर के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था।
जिसके बाद इस घटना को लेकर बुधवार को विमान के दोनों पायलट और अमृतसर हवाई अड्डे पर उस समय ड्यूटी पर तैनात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर अंतरिम कार्रवाई की गई है।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बताया कि चालक दल के सदस्य और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस घटना की रिपोर्ट संबंधित नियामकों को नहीं की, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों का कहना है कि उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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