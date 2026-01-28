Hindustan Hindi News
अहमदाबाद में शर्मनाक घटना! ICU में भर्ती महिला का यौन उत्पीड़न; FIR दर्ज

अहमदाबाद में शर्मनाक घटना! ICU में भर्ती महिला का यौन उत्पीड़न; FIR दर्ज

संक्षेप:

अहमदाबाद में एक अस्पताल के कर्मचारी पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि भर्ती रहने के दौरान उसके साथ अस्पताल के एक कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न किया था।

Jan 28, 2026 11:07 am IST Mohammad Azam
गुजरात के अहमदाबाद में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां अस्पताल में भर्ती एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान एक कर्मचारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

