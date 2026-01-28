Hindi Newsगुजरात न्यूज़women sexually assaulted in icu in ahmedabad hospital
अहमदाबाद में शर्मनाक घटना! ICU में भर्ती महिला का यौन उत्पीड़न; FIR दर्ज
संक्षेप:
अहमदाबाद में एक अस्पताल के कर्मचारी पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि भर्ती रहने के दौरान उसके साथ अस्पताल के एक कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न किया था।
Jan 28, 2026 11:07 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
गुजरात के अहमदाबाद में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां अस्पताल में भर्ती एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान एक कर्मचारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।