पति की हत्या कर किचन में गाड़ दिया शव, प्रेमी समेत पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार

संक्षेप: गुजरात के अहमदाबाद में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के फतेवाड़ी इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और उसकी लाश को किचन के नीचे जमीन में गाड़ दिया।

Thu, 6 Nov 2025 11:56 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
गुजरात के अहमदाबाद में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के फतेवाड़ी इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और उसकी लाश को किचन के नीचे जमीन में गाड़ दिया और ऊपर से टाइलों से फर्श को ढक दिया। पति की हत्या करने के बाद महिला ने साजिश रची और बताया कि पति दुबई काम करने चला गया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने पत्नी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

मृतक मोहम्मद इसराइल अकबर अली बिहार का रहने वाला था। वो अहमदाबाद में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। इसराइल की पत्नी का इमरान वाघेला नाम के शख्स से अवैध संबंध बन गया और दोनों ने मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और शख्स की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों ने मिलकर पति को किचन में गाड़ दिया और ऊपर से टाइल लगाकर ढक दिया। इसके बाद पड़ोसियों को बताया कि पति मोहम्मद इसराइल काम करने के लिए दुबई गए हुए हैं।

मंगलवार की सुबह पुलिस की टीम जब फेतवाड़ी इलाके के अहमदी रो हाउस में पहुंची तो सब हैरान रह गए। पुलिस फावड़ा, बेलचा और कुदाल लेकर पहुंच गई। दलबल के साथ पहुंची पुलिस ए6 में घुस गई और आसपास जल्दी ही पता चल गया कि पुलिस क्यों आई है।

मोहम्मद इसराइल की हत्या के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पत्नी, पत्नी का प्रेमी और साहिल सलीम शेख के साथ फैजू उर्फ नजीरखान पठान को गिरफ्तार किया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस इंस्पेक्टर एसजे जडेजा ने बताया कि उनकी को हत्या के बारे में एक सूचना मिली थी। इसके आधार पर घर पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि अंसारी और रूब वहां किराए पर रहते थे। पुलिस ने बताया कि संदेह की पुष्टि होने के बाद एक टीम दलबल के साथ घर पहुंची और किचन के फर्श को खोदा तो सीमेंट में धंसे अवशेष मिले। पुलिस ने बताया कि इंसान की खोपड़ी, हड्डियां और कई अंग भी बरामद हुए हैं।

