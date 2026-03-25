मेहसाणा में खौफनाक वारदात, चारा लेने निकली महिला की हत्या, गहनों लूटकर खेत में दफना दिया
गुजरात के मेहसाणा जिले में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक महिला की हत्या करने के बाद गहने लूट लिए और उसके शव को जमीन में गाड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गुजरात के मेहसाणा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, यहां 60 साल की एक विधवा महिला की हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक, 4.4 लाख के गहने लूटने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर ली है। अब इस मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में मृतका की पहचान शारदाबेन ठाकोर के रूप में हुई है, जो इंद्राड गांव की रहने वाली थीं। 20 मार्च की सुबह शारदाबेन जानवरों के लिए चारा लेने घर से निकली थीं, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटीं। इसके बाद उनके बेटे गोविंदजी बलदेवजी ठाकोर ने परिजनों के साथ तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
सीसीटीवी फुटेज से खुला सुराग
जांच में बड़ा सुराग सीसीटीवी फुटेज से मिला। पुलिस को एक निजी कंपनी के कैमरों में शारदाबेन सविता फार्म की ओर जाती हुई नजर आईं, लेकिन वहां से बाहर निकलते हुए वह कहीं दिखाई नहीं दीं। इस आधार पर पुलिस और परिजनों ने फार्म की तलाशी ली। तलाशी के दौरान नींबू के बगीचे में ताजी खुदाई नजर आई। जब उस जगह को करीब एक फीट गहराई तक खोदा गया, तो शारदाबेन का शव बरामद हुआ।
हत्या के बाद जमीन में गाड़ दिया शव
पुलिस शिकायत के अनुसार, महिला के सिर के पीछे किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को गड्ढे में दबा दिया और वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और दरांती को भी पास में छिपा दिया। इसके अलावा महिला के 4 लाख से ज्यादा के सोने-चांदी के गहने लूट लिए।
इस मामले में पुलिस ने हत्या और लूट का केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उनसे पूछताछ जारी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।
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