Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुजरात में महिला को खरीदा, फिर 6 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार; सामने आई पति के लालच की घिनौनी कहानी

Sourabh Jain भाषा, पालनपुर, गुजरात
share

पुलिस ने पहले गुमशुदा पति का पता लगाया और फिर इसके बाद उसकी पत्नी को भी ढूंढ निकाला, फिर पीड़िता के दिए औपचारिक बयान से कथित अपराध का खुलासा हो गया।

गुजरात में महिला को खरीदा, फिर 6 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार; सामने आई पति के लालच की घिनौनी कहानी

गुजरात के बनासकांठा जिले में एक महिला को 50 हजार रुपए में बेचने और फिर बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने उसके पति और छह अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला के पति ने इस महीने की शुरुआत में पालनपुर पश्चिम थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ।

पुलिस उपाधीक्षक जिग्नेश गामित ने बताया कि ‘आरोपी ने 11 मई को जानकारी दी थी कि उसकी पत्नी पालनपुर शहर से लापता हो गई है। हालांकि शिकायत दर्ज होने के दो दिन के अंदर ही पति खुद भी लापता हो गया, जिसके बाद उसके पिता ने पालनपुर पूर्व थाने में गुमशुदगी का एक और मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान घटनाओं के इस क्रम पर गौर करने के बाद पुलिस को पूरे मामले में संदेह पैदा हो गया।’

ये भी पढ़ें:मोदी ने कहा ईमेल, तो BJP नेता ने पूछा क्या फीमेल; शिवराज ने सुनाया मजेदार किस्सा

इसके बाद पुलिस ने पहले गुमशुदा पति का पता लगाया और फिर इसके बाद उसकी पत्नी को भी ढूंढ निकाला, फिर पीड़िता के दिए औपचारिक बयान से कथित अपराध का खुलासा हो गया। शुरुआती जांच में पता चला कि पति ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर 50 हजार रुपए में अपने दोस्तों को बेच दिया था।

ये भी पढ़ें:गुजरात में 'अपनी पहली सरकार' देख गदगद केजरीवाल, विधानसभा चुनाव पर भी बढ़ी उम्मीद

एसपी के अनुसार, 'पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने कई बार उसका यौन उत्पीड़न व बलात्कार किया और साथ ही उसके गहने भी जबरन छीनकर स्थानीय जौहरियों को बेच दिए। पुलिस के अनुसार, पीड़िता के बयान के आधार पर पालनपुर पश्चिम थाने में बलात्कार, मानव तस्करी, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और पति समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस के लिए टेंशन वाली बात! गुजरात से पहली बार नहीं होगा कोई राज्यसभा सांसद

पुलिस को यह भी पता चला कि मुख्य आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है। अधिकारी ने कहा, 'पहले भी वह ऐसे मामलों में शामिल रहा है। उसने शादीशुदा होने के बावजूद लड़कियों को बहला-फुसलाकर अगवा किया था। पुलिस उन पुराने मामलों की भी जांच कर रही है।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।