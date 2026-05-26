गुजरात में महिला को खरीदा, फिर 6 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार; सामने आई पति के लालच की घिनौनी कहानी
पुलिस ने पहले गुमशुदा पति का पता लगाया और फिर इसके बाद उसकी पत्नी को भी ढूंढ निकाला, फिर पीड़िता के दिए औपचारिक बयान से कथित अपराध का खुलासा हो गया।
गुजरात के बनासकांठा जिले में एक महिला को 50 हजार रुपए में बेचने और फिर बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने उसके पति और छह अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला के पति ने इस महीने की शुरुआत में पालनपुर पश्चिम थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ।
पुलिस उपाधीक्षक जिग्नेश गामित ने बताया कि ‘आरोपी ने 11 मई को जानकारी दी थी कि उसकी पत्नी पालनपुर शहर से लापता हो गई है। हालांकि शिकायत दर्ज होने के दो दिन के अंदर ही पति खुद भी लापता हो गया, जिसके बाद उसके पिता ने पालनपुर पूर्व थाने में गुमशुदगी का एक और मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान घटनाओं के इस क्रम पर गौर करने के बाद पुलिस को पूरे मामले में संदेह पैदा हो गया।’
इसके बाद पुलिस ने पहले गुमशुदा पति का पता लगाया और फिर इसके बाद उसकी पत्नी को भी ढूंढ निकाला, फिर पीड़िता के दिए औपचारिक बयान से कथित अपराध का खुलासा हो गया। शुरुआती जांच में पता चला कि पति ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर 50 हजार रुपए में अपने दोस्तों को बेच दिया था।
एसपी के अनुसार, 'पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने कई बार उसका यौन उत्पीड़न व बलात्कार किया और साथ ही उसके गहने भी जबरन छीनकर स्थानीय जौहरियों को बेच दिए। पुलिस के अनुसार, पीड़िता के बयान के आधार पर पालनपुर पश्चिम थाने में बलात्कार, मानव तस्करी, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और पति समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस को यह भी पता चला कि मुख्य आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है। अधिकारी ने कहा, 'पहले भी वह ऐसे मामलों में शामिल रहा है। उसने शादीशुदा होने के बावजूद लड़कियों को बहला-फुसलाकर अगवा किया था। पुलिस उन पुराने मामलों की भी जांच कर रही है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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