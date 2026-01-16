बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक्स पार्टनर की हत्या, 8 बार घोंपा चाकू; मकर संक्रांति पर खौफनाक वारदात
गुजरात के राजकोट से खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने ही एक्स पार्टनर की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी।
गुजरात के राजकोट से खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने ही एक्स पार्टनर की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी। महिला ने उसे 8 बार चाकू घोंपा। इस हत्याकांड को अंजाम देने में महिला के बॉयफ्रेंड ने भी उसकी मदद की। घटना मकर संक्रांति की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित की पहचान 45 साल के सावन गोस्वामी के तौर पर हुई है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़ित का वर्षा नाम की एक महिला के साथ 4 महीने से अफेयर था। लेकिन फिर दोनों का रिश्ता किसी विवाद के चलते खत्म हो गया और फिर वर्षा दूसरे लड़के के साथ रहने लगी।
सावन इस बात से परेशान रहने लगा और फिर उसकी वर्षा से लड़ाई हुई। मकर संक्रांति से ठीक पहले वाले दिन भी दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और बात पुलिस तक पहुंच गई थी। पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक सावन मकर संक्रांति वाले दिन खुद वर्षा के घर गया जहां दोनों के बीच फिर झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि वर्षा ने सावन पर हमला कर दिया और 8 बार चाकू घोंप दिया। इसमें उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसकी मदद की। पुलिस का कहना है कि पीड़ित और आरोपी के बीच काफी बार झगड़े हुए जिसके बाद बात यहां तक पहुंची। पीड़त आरोपी महिला के किसी और लड़के के साथ रहने से परेशान था।
