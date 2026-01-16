Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Woman Killed EX partner stab him 8 times on makar sankranti
बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक्स पार्टनर की हत्या, 8 बार घोंपा चाकू; मकर संक्रांति पर खौफनाक वारदात

संक्षेप:

गुजरात के राजकोट से खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने ही एक्स पार्टनर की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी।

Jan 16, 2026 04:59 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
गुजरात के राजकोट से खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने ही एक्स पार्टनर की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी। महिला ने उसे 8 बार चाकू घोंपा। इस हत्याकांड को अंजाम देने में महिला के बॉयफ्रेंड ने भी उसकी मदद की। घटना मकर संक्रांति की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित की पहचान 45 साल के सावन गोस्वामी के तौर पर हुई है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़ित का वर्षा नाम की एक महिला के साथ 4 महीने से अफेयर था। लेकिन फिर दोनों का रिश्ता किसी विवाद के चलते खत्म हो गया और फिर वर्षा दूसरे लड़के के साथ रहने लगी।

सावन इस बात से परेशान रहने लगा और फिर उसकी वर्षा से लड़ाई हुई। मकर संक्रांति से ठीक पहले वाले दिन भी दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और बात पुलिस तक पहुंच गई थी। पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक सावन मकर संक्रांति वाले दिन खुद वर्षा के घर गया जहां दोनों के बीच फिर झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि वर्षा ने सावन पर हमला कर दिया और 8 बार चाकू घोंप दिया। इसमें उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसकी मदद की। पुलिस का कहना है कि पीड़ित और आरोपी के बीच काफी बार झगड़े हुए जिसके बाद बात यहां तक पहुंची। पीड़त आरोपी महिला के किसी और लड़के के साथ रहने से परेशान था।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
