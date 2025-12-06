सास को मारने वाली महिला ने मांगा 45 लाख का गुजारा भत्ता, पति ने HC में लगाई याचिका; अदालत ने यह कहा

संक्षेप: हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दीपक के वकील राहिल जैन ने दलील दी कि ऐसे गंभीर अपराध की आरोपी महिला को गुजारा भत्ता देना न तो सही है और न ही मुमकिन है। दलीलें सुनने के बाद बेंच ने इस मामले में आरोपी निकिता को नोटिस जारी कर दिया।

गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ऐसी महिला को एकमुश्त 45 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने पर रोक लगा दी है, जिसने अपनी सास की हत्या की थी। उच्च न्यायालय ने यह फैसला महिला के पति दीपक अग्रवाल की याचिका पर सुनाया। अहमदाबाद निवासी दीपक ने अपनी याचिका में फैमिली कोर्ट के एलुमनी देने के आदेश को चुनौती दी थी और कहा था कि सास की हत्या जैसे गंभीर अपराध की आरोपी महिला को भरणपोषण देना सही नहीं है।

आरोपी महिला का नाम निकिता अग्रवाल है और उस पर लोहे की रॉड मारकर अपनी सास रेखा अग्रवाल की जान लेने का आरोप है। महिला ने इस वारदात को अक्तूबर 2020 में एक घरेलू विवाद के दौरान अंजाम दिया था। बताया जाता है कि निकिता और उसके पति के बीच बार-बार होने वाले झगड़ों के दौरान यह घटना हुई थी।

जिस वक्त निकिता ने अपनी सास की जान ली थी, वह गर्भवती थी और गिरफ्तारी के बाद उसने जेल में ही एक बच्चे को जन्म भी दिया। इसके बाद वह करीब दो साल तक जेल में रही और फिर जमानत मिलने पर बाहर आ गई।

मां की मौत के करीब साल भर बाद वर्ष 2021 में दीपक ने मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए याचिका लगाई, जिसमें उसने मां की हत्या का भी जिक्र किया। जिसके बाद फैमिली कोर्ट ने इस साल अगस्त में दीपक को महिला से तलाक तो दिलवा दिया, लेकिन इसके बदले में निकिता को एकमुश्त 45 लाख रुपए की राशि गुजारा भत्ता के रूप में देने के लिए कहा। कुटुम्ब न्यायालय ने यह आदेश ग्रेनाइट व्यापारी दीपक अग्रवाल की आय को देखते हुए दिया। जिसके बाद दीपक ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दीपक के वकील राहिल जैन ने दलील दी कि ऐसे गंभीर अपराध की आरोपी महिला को गुजारा भत्ता देना न तो सही है और न ही मुमकिन है। दलीलें सुनने के बाद जस्टिस संगीता विशन और जस्टिस निशा ठकोर की बेंच ने इस मामले में निकिता को नोटिस जारी किया और जनवरी 2026 में अगली सुनवाई तय की।