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'पत्नी नहीं देती थी खाना, बेटा करता था पिटाई', गुजरात में रिटायर्ड इंस्पेक्टर के सुसाइड नोट ने झकझोरा

Mar 27, 2026 07:21 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरात
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पुलिस ने बताया कि परिजनों के उत्पीड़न की वजह से जयंती पहले भी कई बार अपने भाई के घर जाकर रह चुके थे। घटना से करीब एक हफ्ते पहले भी जयंती के बड़े बेटे रजनी परमार उन्हें वापस पेठापुर स्थित उनके घर लेकर आए थे।

'पत्नी नहीं देती थी खाना, बेटा करता था पिटाई', गुजरात में रिटायर्ड इंस्पेक्टर के सुसाइड नोट ने झकझोरा

गुजरात में अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके में हाल ही में पार्किंग में खड़े एक पिकअप वाहन में एक 64 वर्षीय बुजुर्ग का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक की पहचान रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर जयंती परमार के रूप में हुई। शुरुआती जांच में उनके द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की बात पता चली और जब उनका सुसाइड नोट सामने आया तो उसकी मदद से दुनिया को उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में पता चला।

सुसाइड नोट में बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। क्योंकि घर पर पैसा लाकर नहीं देने की वजह से उनकी पत्नी उन्हें खाना नहीं देती थी और उनका बेटा उन्हें पीटता था। उन्होंने बताया कि घरवाले उन्हें बोझ की तरह समझते थे, जिसकी वजह से वो बार-बार अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के घर रहने चले जाते थे। इस मामले में सोला थाना पुलिस ने मृतक के भाई नरेश की शिकायत पर मृतक की पत्नी, बेटे और साली के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।

सुसाइड नोट में छलका बुजुर्ग का दर्द

जांच के दौरान मृतक के बिस्तर के पास से पुलिस को एक हस्तलिखित सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें जयंती परमार ने अपनी पत्नी कैलास बेन, छोटे बेटे मनोज और साली उषा बेन पर गंभीर आरोप लगाए। नोट के मुताबिक, उनकी पत्नी उनसे लगातार लड़ती रहती थी और उन्हें कई-कई दिन तक खाना भी नहीं देती थी, जिसके कारण उन्हें अपने भाई नरेश के घर जाकर रहना पड़ता था। इस दौरान वो कई-कई दिन तक वहीं रहते थे।

'छह साल पहले हुए थे रिटायर, बेटा करने लगा मारपीट'

मृतक के भाई नरेश ने पुलिस को बताया कि उनका बड़ा भाई जयंतीभाई परमार पेठापुर सहजानंद स्पर्श में रहते थे और साल 2020 में पुलिस इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद शुरुआती दो साल तो सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद घरवालों का व्यवहार उनके प्रति बदल गया और वे लोग जयंतीभाई को यह कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे कि वो रिटायर हो चुके हैं और कुछ काम नहीं करते, इसलिए उन्हें घर से निकाल देना चाहिए। नरेश ने बताया कि उनका छोटा बेटा मनोज अक्सर शराब पीकर घर आता था और पिता के साथ मारपीट करता था, इस दौरान बेटे को रोकने की बजाय उषा उसे और भड़काती थी। इन सब बातों से जयंतीभाई तंग आ गए थे।

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'मांगते थे पेंशन की रकम, पत्नी बेटे को भड़काती थी'

नरेश के अनुसार घर के तीनों सदस्य जयंतीभाई पर पेंशन की रकम देने का दबाव डाल रहे थे। साथ ही FIR में 2022 में जयंती और कैलास बेन के बीच सोने का सामान खरीदने को लेकर हुए एक खास झगड़े का जिक्र भी है, जिसमें मनोज और उषा ने महिला का साथ दिया था। इस दौरान इन तीनों ने कथित तौर पर जयंतीभाई के पैर तोड़ने की धमकी दी थी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कैलास कई बार उनके भाई को खाना देने से मना कर देती थी, जिसकी वजह से उन्हें खाना खाने के लिए अपने भाई नरेश के घर आना पड़ता था। शिकायत के मुताबिक, वह कथित तौर पर उनके चरित्र पर भी सवाल उठाती थीं और उनके साथ मारपीट भी करती थीं।

पुलिस ने बताया कि कथित उत्पीड़न की वजह से जयंती पहले भी कई बार अपने भाई के घर जाकर रह चुके थे। घटना से कुछ दिन पहले भी जयंती का बड़ा बेटा रजनी एक रिश्तेदार के घर से उन्हें वापस पेठापुर स्थित उनके घर लेकर आया था। हालांकि, शिकायत के अनुसार इसके कुछ ही समय बाद भी फिर से उत्पीड़न फिर से शुरू हो गया।

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सुसाइड से हफ्ते भर पहले भी घर में हुए थे झगड़े

बुधवार को सुसाइड करने से हफ्ते भर पहले 18 मार्च को जयंती ने अपने भाई को फोन किया और बताया कि घर पर फिर से झगड़े हो रहे हैं और उन्हें धमकाया जा रहा है। इसके अगले दिन, वह फिर से अपना घर छोड़कर नरेश के साथ रहने के लिए चांदलोडिया आ गए। लेकिन इसी बीच गुरुवार सुबह जब नरेश सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि जयंती घर से गायब हैं और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा था। बाद में, सुबह करीब 11:25 बजे, चांदलोडिया में कुमकुम पार्टी प्लॉट और चीकूवाड़ी के बीच सड़क पर खड़ी एक बोलेरो पिकअप गाड़ी के अंदर उसका शव मिला। सोला पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दर्ज कर ली है।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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