खाने में दवा मिलाई, फिर दुपट्टे से घोंटा गला, गुजरात में पति की बेरहमी से हत्या

Wife Killed Husband In Gujarat Used Her Dupatta Lover Helped
संक्षेप:

Mon, 24 Nov 2025 01:49 PM
गुजरात के वडोदरा में अपने पति की हत्या करने के आरोप में 25 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने प्रेमी और मामा के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। महिला की पहचान गुलबान बंजारा के तौर पर हुई है। पहले महिला ने दावा किया था कि पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है लेकिन उसका व्यवहार देख पुलिस को उस पर शक हो गया। इसके बाद रविवार शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी तौसिफ और मामा अब भी फरार बताए जा रहे हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि हत्या की रात यानी 18 नवंबर को गुलबानू ने इरशाद को बेहोश करने के लिए उसके खाने में कोई चीज मिला दी थी। इसके बाद तौसिफ और मामा घर में घुसे और गुलबान के दुपट्टे से से पति का गला दबा दिया और फिर वहां से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, 18 नवंबर की सुबह लगभग 3 बजे गुलबानू ने इरशाद के परिवार को फोन किया और बताया कि उसे बेचैनी हो रही है। जब परिवार ने उसे अस्पताल ले जाने पर जोर दिया, तो उसने कहा कि उसकी तबियत बेहतर है और फोन काट दिया। अगली सुबह वह मृत पाया गया। गुलबानू ने दावा किया कि वह देर रात तक मोबाइल फोन देख कर रहा था और जब वह सो रही थी, तभी उसे दिल का दौरा पड़ा होगा। परिवार ने, को थोड़ा शक हुआ लेकिन फिर पत्नी की बात मान ली और उसी दिन शव को दफना दिया गया।

डीसीपी (ज़ोन II) मंजीता वंजारा ने कहा कि इरशाद के परिवार ने देखा कि दफनाने वाले दिन गुलबानू लगातार फोन पर किसी से बात कर रही थी। जब उन्होंने उसका फोन चेक किया, तो उन्हें एक ख़ास नंबर पर लंबी बातचीत मिली। परिवार ने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने साफ साफ कुछ नहीं बताया, जिसके बाद उन्हें 21 नवंबर को जेपी रोड पुलिस से संपर्क किया और जांच की मांग की। पुलिस ने कहा, हमने सारी जरूरी कार्रवाई के बाद इरशाद का शव कब्र से निकाला। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने गुलबान को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में पता चला कि गुलबान का एक साल से तौसिफ के साथ अफेयर था। वह टेलर है। पहले दोनों ने भाग जाने का प्लान बनाया था लेकिन फिर उन्होंने पति की हत्या करने की योजना बनाई। जानकारी के मुताबिक तीनों पिछले तीन महीने से हत्या की योजना बना रहे थे। हत्या वाले दिन पहले दोनों ने हाथ से गला घोंटने की कोशिश की थी लेकिन इरशाद बेहोश होने के बजाय चिल्लाने लगा। इसके बाद उन्होंने दुपट्टे का इस्तेमाल किया। गुलबान को लगा कि पापा की आवाज सुनकर बच्चे उठ सकते हैं इसलिए गुलबान ने ही तौसिफ को उसका दुपट्टा दिया था।

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
