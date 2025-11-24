खाने में दवा मिलाई, फिर दुपट्टे से घोंटा गला, गुजरात में पति की बेरहमी से हत्या

संक्षेप: गुजरात के वडोदरा में अपने पति की हत्या करने के आरोप में 25 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने प्रेमी और मामा के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है।

गुजरात के वडोदरा में अपने पति की हत्या करने के आरोप में 25 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने प्रेमी और मामा के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। महिला की पहचान गुलबान बंजारा के तौर पर हुई है। पहले महिला ने दावा किया था कि पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है लेकिन उसका व्यवहार देख पुलिस को उस पर शक हो गया। इसके बाद रविवार शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी तौसिफ और मामा अब भी फरार बताए जा रहे हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि हत्या की रात यानी 18 नवंबर को गुलबानू ने इरशाद को बेहोश करने के लिए उसके खाने में कोई चीज मिला दी थी। इसके बाद तौसिफ और मामा घर में घुसे और गुलबान के दुपट्टे से से पति का गला दबा दिया और फिर वहां से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, 18 नवंबर की सुबह लगभग 3 बजे गुलबानू ने इरशाद के परिवार को फोन किया और बताया कि उसे बेचैनी हो रही है। जब परिवार ने उसे अस्पताल ले जाने पर जोर दिया, तो उसने कहा कि उसकी तबियत बेहतर है और फोन काट दिया। अगली सुबह वह मृत पाया गया। गुलबानू ने दावा किया कि वह देर रात तक मोबाइल फोन देख कर रहा था और जब वह सो रही थी, तभी उसे दिल का दौरा पड़ा होगा। परिवार ने, को थोड़ा शक हुआ लेकिन फिर पत्नी की बात मान ली और उसी दिन शव को दफना दिया गया।

डीसीपी (ज़ोन II) मंजीता वंजारा ने कहा कि इरशाद के परिवार ने देखा कि दफनाने वाले दिन गुलबानू लगातार फोन पर किसी से बात कर रही थी। जब उन्होंने उसका फोन चेक किया, तो उन्हें एक ख़ास नंबर पर लंबी बातचीत मिली। परिवार ने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने साफ साफ कुछ नहीं बताया, जिसके बाद उन्हें 21 नवंबर को जेपी रोड पुलिस से संपर्क किया और जांच की मांग की। पुलिस ने कहा, हमने सारी जरूरी कार्रवाई के बाद इरशाद का शव कब्र से निकाला। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने गुलबान को गिरफ्तार कर लिया।