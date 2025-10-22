खौलता पानी और तेजाब; गुजरात में जल्लाद बनी पत्नी ने प्राइवेट पार्ट तक जला दिया

संक्षेप: 33 साल के एक शख्स पर पत्नी ने पहले खौलता पानी उड़ेल दिया और फिर तेजाब से शरीर के कई हिस्सों को जला दिया। डिलीवरी वर्कर के रूप में काम करने वाला शख्स अब अस्पताल में जिंदगी-मौत की जंग लड़ रहा है।

घरेलू हिंसा में अक्सर महिलाओं के पताड़ित होने की खबरें आप सुनते होंगे, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में एक पति को पत्नी की क्रूरता का सामना करना पड़ा है। 33 साल के एक शख्स पर पत्नी ने पहले खौलता पानी उड़ेल दिया और फिर तेजाब से शरीर के कई हिस्सों को जला दिया। डिलीवरी वर्कर के रूप में काम करने वाला शख्स अब अस्पताल में जिंदगी-मौत की जंग लड़ रहा है।

सैटेलाइट पुलिस स्टेशन के जांचकर्ताओं के मुताबिक, महिला अपने पति पर शक करती थी कि उसका दूसरी महिला से भी संबंध है। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पीड़ित सोला सिविल अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती है। पेट, जांघ, पीठ, हाथ और प्राइवेट पार्ट पर जख्म हैं। हमला करके भागी पत्नी के खिलाफ पीड़ित ने अस्पताल के बिस्तर से ही शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 31 साल की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

एफआईआर के मुताबिक, वह सो रहा था और पत्नी अचानक उसे गालियां देने लगी। पीड़ित ने कहा, 'उसने अचानक मेरा कंबल खींच लिया। पहले मुझपर खौलता पानी डाल दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता उसने तेजाब की बोतल उठाई और मुझ पर फेंका। प्राइवेट पार्ट्स पर भी तेजाब डाल दिया।'