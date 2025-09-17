प्रेम में रोड़ा बन रहा था पति, गुजरात में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मरवा दिया; 5 गिरफ्तार

गुजरात के कच्छ में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने पति की इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि वो उसके और प्रेमी के बीच रोड़ा बन रहा था।

गुजरात के कच्छ में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां प्रेमी के प्रेम में पत्नी ने ऐसी साजिश रची की पति को ही मरवा दिया। अब पति इस दुनिया में नहीं है और प्रेमी-प्रेमिका के साथ ही उसके दोस्तों को भी पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अरुण सावर नाम के व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से करवाई थी।

मिली जानकारी के अनुसार, सावर बिहार के गया जिले का रहने वाला था। सावर पिछले 7 सालों से कच्छ के भीमासर की एक होटल में काम करता था। इस दौरान उसकी पत्नी रेखा और होटल के मालिक हराधन गराई में संबंध स्थापित हो गए। कुछ दिन पहले ही सावर को इस संबंध की जानकारी मिली। सावर को जानकारी हो जाने के बाद घर में झगड़े शुरू हो गए। इसके बाद रेखा और गराई दोनों ने मिलकर सावर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और साजिश रचकर मार डाला।

इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि होटल मालिक गराई ने सावर को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्त आनंद को जिम्मेदारी दी। इसके लिए गराई ने आनंद को 6 लाख रुपए देने का वादा किया। आनंद ने सावर को रास्ते से हटाने का ठेक लिया। इसके बाद आनंद बरोट ने अपने दोस्तों गोपाल बरोट और दिलीप भट्टी को भी इस साजिश में शामिल कर लिया और 14 सितंबर की रात गो गोपाल और दिलीप ने मिलकर सावर को मौत के घाट उतार दिया।