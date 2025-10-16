PM मोदी को गुजरात से क्यों भेजे गए 1.11 करोड़ पोस्टकार्ड? बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

संक्षेप: दुनिया में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पोस्टकार्ड लिखे गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने मंगलवार को साबरमती रिवरफ्रंट पर एक जगह पर गिनती के बाद इस कामयाबी के लिए एक सर्टिफिकेट दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात से 1.11 करोड़ पोस्टकार्ड भेजे जा रहे हैं। ये पोस्टकार्ड गुजरात में कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करने के लिए लिखे हैं। इससे एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यह पहल कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग के तहत की गई थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड एक साथ 6666 पोस्टकार्ड लिखने के नाम था।

राज्य सरकार की एक रिलीज में कहा गया है कि कुल मिलाकर, GST सुधारों और कई दूसरे उपायों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए 1,11,75,000 पोस्टकार्ड लिखे गए हैं। दुनिया में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पोस्टकार्ड लिखे गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने मंगलवार को साबरमती रिवरफ्रंट पर एक जगह पर गिनती के बाद इस कामयाबी के लिए एक सर्टिफिकेट दिया।

पहले, यह अंदाज़ा लगाया गया था कि 75 लाख से ज़्यादा पोस्टकार्ड लिखे जाएँगे। लेकिन, रिलीज में बताया गया है कि गुजरात के लोगों ने 1.11 करोड़ से ज्यादा पोस्टकार्ड लिखे, जिससे 75 लाख का आंकड़ा पीछे रह गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक, पिछला रिकॉर्ड स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (SDC) / सेक्शन वॉटर (स्विट्जरलैंड) बेसल, स्विट्जरलैंड के नाम था, जिसने 6,666 पोस्टकार्ड बनाए थे।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में किए गए अद्भुत, अनोखे और सबसे बड़े या सबसे छोटे कारनामों को दर्ज करती है। इसकी स्थापना 1955 में सर ह्यू बीवर ने की थी। संस्था रिकॉर्ड सत्यापन, नियमों के अनुसार जांच और प्रमाणन करती है। खेल, कला, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक क्षेत्र के रिकॉर्ड इसमें शामिल होते हैं। सफल रिकॉर्ड के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।