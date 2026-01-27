पेड़ फिर से उग सकते हैं; गुजरात में पेड़ों की कटाई रोकने से SC ने क्यों किया इनकार

Hindustan Hindi News
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ-साथ चलना होगा। चीफ जस्टिस सूर्या कांत, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जोयमाल्य बागची की पीठ अहमदाबाद के हंसोल गांव के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Jan 27, 2026 08:39 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ-साथ चलना होगा। चीफ जस्टिस सूर्या कांत, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जोयमाल्य बागची की पीठ अहमदाबाद के हंसोल गांव के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने पेड़ों की कटाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

बार एंड बेच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि जिन पेड़ों को काटा गया है, वे 'वाइल्ड ग्रोथ' (जंगली विकास) का हिस्सा थे और उनके पुनर्विकास के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जरूरत नहीं होती। सीजेआई सूर्या कांत ने कहा कि समय के साथ पेड़ फिर से उग सकते हैं और विकास के मार्ग में होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए वनीकरण की कई सफल कहानियां मौजूद हैं। इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भी इस आधार पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था कि काटे जा रहे पेड़ ‘गांडो बावल’ प्रजाति के हैं, जो संरक्षित वनस्पति की श्रेणी में नहीं आते।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि करीब 4,000 पूर्ण विकसित पेड़ों को काटा गया है, जो 50-60 साल पुराना एक तैयार जंगल था। उन्होंने चिंता जताई कि अधिकारियों ने कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं खोजा और इस क्षेत्र में नीलगाय जैसे वन्यजीव भी रहते थे। वकील ने जोर देकर कहा कि एक पुराने पेड़ की जगह नया पेड़ लेना संभव नहीं है क्योंकि उसे बढ़ने में दशकों लगते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि किसानों के लिए बने नोटिफिकेशन के आधार पर इतने बड़े पैमाने पर पेड़ कैसे काटे जा सकते हैं।

सीजेआई ने कहा, ये पेड़ तो प्राकृतिक रूप से उगे हैं। आपात स्थिति में किसी को लाने-ले जाने के लिए सड़कों जैसी सुविधाओं का क्या होगा? देखिए, इन पौधों को उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। जंगल हो या न हो, ये हर जगह उगेंगे। राजस्थान में इसके कई सफल उदाहरण हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विकास की मांगों को पूरा करने के लिए कभी-कभी इस तरह की हानि हो सकती है।

बेंच ने कहा कि यह कोई अधिसूचित वन क्षेत्र (Notified Forest) नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि अधिकारियों ने दोगुने मुआवजे के तौर पर वृक्षारोपण करने का आश्वासन दिया है। आखिर में, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए बंद कर दिया कि NGT एक कमेटी का गठन करे जो उस जमीन की पहचान करे जहां प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जा सके।

