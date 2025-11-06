Hindustan Hindi News
आसाराम को गुजरात HC ने 6 महीने के लिए क्यों दी बेल? इस कोर्ट के आदेश का भी जिक्र

गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में छह महीने की जमानत दे दी। जस्टिस इलेश वोरा और न्यायमूर्ति आर टी वच्छानी की खंडपीठ ने आसाराम (84 वर्ष) को उनके इलाज में सुविधा देने के लिए यह अस्थायी जमानत दी है। यह आदेश राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से इसी तरह का आदेश दिए जाने के लगभग एक सप्ताह बाद आया है।

कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह उसे उसी आधार पर छह महीने की जमानत दे रहा है जिस आधार पर उसे राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। आसाराम के वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश बेंच के सामने पेश किया और उनकी चिकित्सा स्थिति पर विचार करने का आग्रह किया। राज्य के वकील ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि जो इलाज की सुविधाएं आसाराम को जोधपुर जेल में नहीं मिल पाई हैं, वह उन्हें अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में दी जा सकती हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को आसाराम को छह महीने की जमानत दी थी। यह जमानत इसलिए मिली थी क्योंकि उनके वकील ने यह तर्क दिया था कि वह लंबे समय से बीमार हैं और जेल में उनका उचित इलाज संभव नहीं है। जनवरी 2023 में, गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम को एक अन्य बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में, आसाराम को 2013 में दर्ज एक केस में दोषी ठहराया गया था। आरोप था कि उसने 2001 से 2006 के बीच सूरत की रहने वाली एक महिला शिष्या के साथ कई बार बलात्कार किया था, जब वह अहमदाबाद के पास मोटेरा स्थित उसके आश्रम में रह रही थी।

वह 2013 में राजस्थान में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के एक अन्य मामले में भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था, जिनमें 376 2 (C) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 342 (गलत तरीके से रोकना), 354 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला), 357 (हमला), और 506 (आपराधिक धमकी) शामिल हैं।

