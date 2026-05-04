गुजरात की एक सीट पर हुए उपचुनाव में कौन मार रहा बाजी, 23 में से 21 राउंड की गिनती हुई पूरी
यह उपचुनाव तत्कालीन भाजपा विधायक गोविंद परमार (72) के निधन की वजह से हो रहा है। परमार का निधन छह मार्च को उम्र संबंधी बीमारी के कारण हो गया था। ऐसे में भाजपा ने दिवंगत विधायक के बेटे हर्षद परमार को मैदान में उतारा है, और यह उनका पहला बड़ा चुनाव है।
देश में कई राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के साथ ही पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव भी हुआ था, इनके लिए भी मतगणना सोमवार को चल रही है। इस दौरान गुजरात में उमरेठ विधानसभा सीट पर जारी वोटों की गिनती के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्षद भाई परमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस उम्मीदवार भृगुराजसिंह चौहान पर निर्णायक बढ़त बना रखी है। चुनाव आयोग के अनुसार 23 में से 21 राउंड की गिनती होने के बाद हर्षद परमार 29 हजार से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है।
वोटों की गिनती आणंद में वल्लभ विद्यानगर के BJVM कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही थी, और अभी कुछ और राउंड बाकी थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, 21 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भाजपा प्रत्याशी को कुल 82,277 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार चौहान को 52,774 वोट मिले थे। इस उपचुनाव में कुल छह प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। बाकी चार उम्मीदवार जिनमें तीन निर्दलीय और एक भारतीय नेशनल जनता दल का उम्मीदवार है, ये सभी इन दोनों प्रमुख कैंडिडेट से काफी पीछे चल रहे थे।
अन्य चार प्रत्याशियों व NOTA को मिले इतने वोट
इनमें से एक निर्दलीय को 750 से ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं दो अन्य निर्दलियों को 600 और 400 से ज्यादा वोट मिले हैं। भारतीय नेशनल जनता दल उम्मीदवार को 751 वोट मिले थे। नोटा को 2243 वोट मिले हैं।
पूर्व विधायक के निधन की वजह से खाली हुई सीट
यह उपचुनाव तत्कालीन भाजपा विधायक गोविंद परमार (72) के निधन की वजह से हो रहा है। परमार का निधन छह मार्च को उम्र संबंधी बीमारी के कारण हो गया था। ऐसे में भाजपा ने दिवंगत विधायक के बेटे हर्षद परमार को मैदान में उतारा है, और यह उनका पहला बड़ा चुनाव है। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार चौहान ने 2000 से 2015 के बीच लगातार तीन बार उमरेठ तालुका पंचायत के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। वह फिलहाल राज्य के मध्य क्षेत्र के लिए विपक्षी पार्टी के समन्वयक हैं।
उपचुनाव के लिए हुआ था 59 प्रतिशत मतदान
इस विधानसभा सीट पर 23 अप्रैल को हुए उपचुनाव में 306 मतदान केंद्रों पर 59.04 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि वोटों की गिनती के लिए लगभग 700 अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, जिनमें 14 गिनती पर्यवेक्षक, 14 सहायक और 14 सूक्ष्म पर्यवेक्षक शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में, गोविंद परमार ने BJP के लिए उमरेठ सीट बरकरार रखी थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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