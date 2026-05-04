Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुजरात की एक सीट पर हुए उपचुनाव में कौन मार रहा बाजी, 23 में से 21 राउंड की गिनती हुई पूरी

May 04, 2026 12:57 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, आणंद, गुजरात
share

यह उपचुनाव तत्कालीन भाजपा विधायक गोविंद परमार (72) के निधन की वजह से हो रहा है। परमार का निधन छह मार्च को उम्र संबंधी बीमारी के कारण हो गया था। ऐसे में भाजपा ने दिवंगत विधायक के बेटे हर्षद परमार को मैदान में उतारा है, और यह उनका पहला बड़ा चुनाव है।

गुजरात की एक सीट पर हुए उपचुनाव में कौन मार रहा बाजी, 23 में से 21 राउंड की गिनती हुई पूरी

देश में कई राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के साथ ही पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव भी हुआ था, इनके लिए भी मतगणना सोमवार को चल रही है। इस दौरान गुजरात में उमरेठ विधानसभा सीट पर जारी वोटों की गिनती के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्षद भाई परमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस उम्मीदवार भृगुराजसिंह चौहान पर निर्णायक बढ़त बना रखी है। चुनाव आयोग के अनुसार 23 में से 21 राउंड की गिनती होने के बाद हर्षद परमार 29 हजार से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है।

वोटों की गिनती आणंद में वल्लभ विद्यानगर के BJVM कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही थी, और अभी कुछ और राउंड बाकी थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, 21 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भाजपा प्रत्याशी को कुल 82,277 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार चौहान को 52,774 वोट मिले थे। इस उपचुनाव में कुल छह प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। बाकी चार उम्मीदवार जिनमें तीन निर्दलीय और एक भारतीय नेशनल जनता दल का उम्मीदवार है, ये सभी इन दोनों प्रमुख कैंडिडेट से काफी पीछे चल रहे थे।

ये भी पढ़ें:LIVE: गुवाहाटी सेंट्रल में BJP की शुरुआती ‘विजय’; कुंकी का क्या हाल

अन्य चार प्रत्याशियों व NOTA को मिले इतने वोट

इनमें से एक निर्दलीय को 750 से ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं दो अन्य निर्दलियों को 600 और 400 से ज्यादा वोट मिले हैं। भारतीय नेशनल जनता दल उम्मीदवार को 751 वोट मिले थे। नोटा को 2243 वोट मिले हैं।

ये भी पढ़ें:थलपति विजय बनेंगे नए MGR? जानिए नायक से राजनेता बने सितारों का राजनीतिक सफर

पूर्व विधायक के निधन की वजह से खाली हुई सीट

यह उपचुनाव तत्कालीन भाजपा विधायक गोविंद परमार (72) के निधन की वजह से हो रहा है। परमार का निधन छह मार्च को उम्र संबंधी बीमारी के कारण हो गया था। ऐसे में भाजपा ने दिवंगत विधायक के बेटे हर्षद परमार को मैदान में उतारा है, और यह उनका पहला बड़ा चुनाव है। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार चौहान ने 2000 से 2015 के बीच लगातार तीन बार उमरेठ तालुका पंचायत के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। वह फिलहाल राज्य के मध्य क्षेत्र के लिए विपक्षी पार्टी के समन्वयक हैं।

ये भी पढ़ें:Bengal LIVE: ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे, BJP 190 सीटों पर आगे

उपचुनाव के लिए हुआ था 59 प्रतिशत मतदान

इस विधानसभा सीट पर 23 अप्रैल को हुए उपचुनाव में 306 मतदान केंद्रों पर 59.04 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि वोटों की गिनती के लिए लगभग 700 अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, जिनमें 14 गिनती पर्यवेक्षक, 14 सहायक और 14 सूक्ष्म पर्यवेक्षक शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में, गोविंद परमार ने BJP के लिए उमरेठ सीट बरकरार रखी थी।

ये भी पढ़ें:आरजी कर रेप पीड़िता की मां को मिला बंगाल की जनता का साथ, पानीहाटी में बनाई बढ़त
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।