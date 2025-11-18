चीन से की MBBS, रिसिन से तबाही मचाने का प्लान; कौन है आतंकी अहमद, जिसकी साबरमती जेल में हुई पिटाई

संक्षेप: अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में रिसिन आतंकी साजिश के आरोपी अहमद मोहियुद्दीन सैयद पर हमला कर दिया गया। ये हमला जेल के चीन विचाराधीन कैदियों ने किया जिसमें आतंकी अहमद सैयद घायल हो गया।

अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में रिसिन आतंकी साजिश के आरोपी अहमद मोहियुद्दीन सैयद पर हमला कर दिया गया। ये हमला जेल के चीन विचाराधीन कैदियों ने किया जिसमें आतंकी अहमद सैयद घायल हो गया। गुजरात एटीएस ने डॉक्टर अहमद सैयद को रिसिन नाम के जहरीले पदार्थ से देश के कई शहरों में तबाही मचाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके साथ दो और डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों को अहमद के पास से एक केमिकल लिक्विड बरामद हुआ था। जांच में पता चला था कि रिसन है जो सायनाइड से भी जहरीला होता है।

अहमद मोहिउद्दीन को गुजरात एटीएस (ATS) ने 8 नवंबर को गुजरात के अडालज टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे लेकर कई बड़े खुलासे हुए थे। वह चीन से एमबीबीएस करके भारत लौटा था। उस पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस-खोरासन प्रांत (ISKP) से जुड़े होने का आरोप है। वह हैदराबाद का निवासी है।

उस पर'रिसिन' नाम के जहरीले कैमिकल का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है। जांच में ये भी पता चला था कि उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अहमदाबाद और लखनऊ के भीड़भाड़ वाली जगहों की रेकी की थी।

जेल अधीक्षक गौरव अग्रवाल ने बताया कि झगड़े के बाद जेल प्रशासन ने स्थानीय पुलिस से इस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सैयद खतरे से बाहर है। अग्रवाल ने बताया, कुछ अज्ञात कारणों से सैयद और तीन अन्य कैदियों के बीच झगड़ा हो गया। सैयद को चोट आईं, जिसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया और फिर वापस जेल लाया गया। उन्होंने कहा, हमने इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी है और जल्द ही इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

घर की ली थी तलाशी रिसिन जहर आतंकी साजिश की जांच के दौरान एटीएस ने हैदराबाद में सैयद के घर पर तलाशी ली और अज्ञात रसायन और कच्चा माल बरामद किया था। एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद कुछ दिन पहले ही एक स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में साबरमती सेंट्रेल जेल भेजा था।