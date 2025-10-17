पहली बार की विधायक, अब बन गईं मंत्री; रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

संक्षेप: गुजरात की राजकोट पश्चिमी विधानसभा सीट से पहली बार की विधायक रिवाबा जडेजा ने मंत्री पद की शपथ ली है। रिवाबा जडेजा भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी हैं।

Rivaba Jadeja: गुरुवार को गुजरात सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। अब शुक्रवार को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में 25 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। इन शपथ लेने वाले मंत्रियों में भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी और राजकोट पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक रिवाबा जडेजा का नाम भी शामिल है। पहली बार की विधायक रिवाबा जडेजा का नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं आखिर रिवाबा जडेजा हैं कौन?

कौन हैं रिवाबा जडेजा रिवाबा जडेजा का जन्म 1990 को राजकोट में हुआ था। उनका पूरा नाम रिवाबा सोलंकी जडेजा है। उनके पिता हरदेवसिंह सोलंकी इंजीनियर हैं और माता पूरीताबेन सोलंकी गृहणी हैं। रिवाबा जड़ेजा की शुरुआती पढ़ाई राजकोट से ही हुई, लेकिन आगे चलकर उन्होंने एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, मुंबई से पढ़ाई की और इसके बाद अहमदाबाद के एटॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सांसइसेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है।

पढ़ाई पूरी करने के बाद रिवाबा का विवाह भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा से हुआ। रवींद्र जडेजा से शादी होने के बाद से ही रिवाबा सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गईं। इसके बाद साल 2019 में रिवाबा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। भाजपा में शामिल होने के बाद रिवाबा ने अपने क्षेत्र में काफी सक्रियता दिखाई। साफ-सुथरी छवि के कारण बीजेपी ने साल 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में उन्हें राजकोट पश्चिमी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया और रिवाबा ने भाजपा की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जीत दर्ज की और पहली बार विधानसभा पहुंचीं। अब गुजरात सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो रिवाबा जडेजा को भी इस टीम में जगह मिली है।