कौन हैं BJP विधायक दर्शना देशमुख, अपमान से भड़क कर दे डाली इस्तीफे की धमकी; PM मोदी से क्या कनेक्शन
भाजपा विधायक दर्शना देशमुख ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम में उनका अपमान हुआ है। इसके बाद वह इस्तीफे की धमकी देते हुए धरने पर भी बैठ गईं।
गुजरात के नर्मदा जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर जारी अंतर्कलह सोमवार को खुलकर सामने आ गई। नर्मदा जिले की महिला विधायक डॉ दर्शना देशमुख पार्टी के एक कार्यक्रम से नाराज होकर बाहर निकल गईं। विधायक ने आरोप लगाया कि उनका अपमान किया गया और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इसके बाद वह धरने पर बैठ गईं और अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी।
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में भाजपा विधायक दर्शना देशमुख गुस्से में मंच छोड़कर जाती दिख रही हैं। उन्होंने एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के अपमान का आरोप लगाते हुए आयोजकों पर सवाल उठाए। यह विवाद राजपीपला स्थित अंबेडकर हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न हुआ।
कौन हैं दर्शना देशमुख?
डॉ दर्शना देशमुख नर्मदा जिले के नांदोद से बीजेपी विधायक हैं। वह भरूच के पहले बीजेपी सांसद चंदूभाई देशमुख की बेटी हैं। कांग्रेस को हराने के लिए तब नरेंद्र मोदी ने ही चंदूभाई देशमुख को भरूच से उतारने की रणनीति बनाई थी। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता को शिकस्त देकर भरूच में जीत हासिल की थी। तब से लेकर आज तक कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है।
पहले भी सामने आ चुकी है अंतर्कलह
ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह खुले तौर पर विरोध किया है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी उन्होंने बीजेपी सांसद मनसुख वसावा के एक बयान के खुले तौर पर विवाद किया था जिससे पार्टी के भीतर की अंतर्कलह सामने आ गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने नर्मदा ज़िले के राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था।
इसके बाद मीडिया से बात करते हुए डॉ. दर्शना देशमुख ने सांसद मनसुख वसावा के बयान पर आपत्ति जताई थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना उनका नाम लिए उन्हें आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा से जोड़ा है और उनकी बदनामी की है।
कार्यक्रम में क्या बोलीं दर्शना देशमुख
ताजा मामले में मंच छोड़कर जाने से पहले दर्शना देशमुख को वीडियो में यह कहते सुना गया, क्या यही हमारी व्यवस्था है? यह पार्टी का कार्यक्रम है। क्या आपने मुझे यहां अपमानित करने के लिए बुलाया है? मैं इस क्षेत्र की निर्वाचित विधायक हूं। इसके बाद वह महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सांकेतिक उपवास पर बैठ गईं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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