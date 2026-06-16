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कौन हैं BJP विधायक दर्शना देशमुख, अपमान से भड़क कर दे डाली इस्तीफे की धमकी; PM मोदी से क्या कनेक्शन

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नर्मदा
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भाजपा विधायक दर्शना देशमुख ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम में उनका अपमान हुआ है। इसके बाद वह इस्तीफे की धमकी देते हुए धरने पर भी बैठ गईं। 

कौन हैं BJP विधायक दर्शना देशमुख, अपमान से भड़क कर दे डाली इस्तीफे की धमकी; PM मोदी से क्या कनेक्शन

गुजरात के नर्मदा जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर जारी अंतर्कलह सोमवार को खुलकर सामने आ गई। नर्मदा जिले की महिला विधायक डॉ दर्शना देशमुख पार्टी के एक कार्यक्रम से नाराज होकर बाहर निकल गईं। विधायक ने आरोप लगाया कि उनका अपमान किया गया और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इसके बाद वह धरने पर बैठ गईं और अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी।

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में भाजपा विधायक दर्शना देशमुख गुस्से में मंच छोड़कर जाती दिख रही हैं। उन्होंने एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के अपमान का आरोप लगाते हुए आयोजकों पर सवाल उठाए। यह विवाद राजपीपला स्थित अंबेडकर हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न हुआ।

कौन हैं दर्शना देशमुख?

डॉ दर्शना देशमुख नर्मदा जिले के नांदोद से बीजेपी विधायक हैं। वह भरूच के पहले बीजेपी सांसद चंदूभाई देशमुख की बेटी हैं। कांग्रेस को हराने के लिए तब नरेंद्र मोदी ने ही चंदूभाई देशमुख को भरूच से उतारने की रणनीति बनाई थी। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता को शिकस्त देकर भरूच में जीत हासिल की थी। तब से लेकर आज तक कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है।

पहले भी सामने आ चुकी है अंतर्कलह

ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह खुले तौर पर विरोध किया है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी उन्होंने बीजेपी सांसद मनसुख वसावा के एक बयान के खुले तौर पर विवाद किया था जिससे पार्टी के भीतर की अंतर्कलह सामने आ गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने नर्मदा ज़िले के राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था।

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इसके बाद मीडिया से बात करते हुए डॉ. दर्शना देशमुख ने सांसद मनसुख वसावा के बयान पर आपत्ति जताई थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना उनका नाम लिए उन्हें आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा से जोड़ा है और उनकी बदनामी की है।

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कार्यक्रम में क्या बोलीं दर्शना देशमुख

ताजा मामले में मंच छोड़कर जाने से पहले दर्शना देशमुख को वीडियो में यह कहते सुना गया, क्या यही हमारी व्यवस्था है? यह पार्टी का कार्यक्रम है। क्या आपने मुझे यहां अपमानित करने के लिए बुलाया है? मैं इस क्षेत्र की निर्वाचित विधायक हूं। इसके बाद वह महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सांकेतिक उपवास पर बैठ गईं।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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