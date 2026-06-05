जब पहली बार मोदी ने भाजपा को दिलाई जीत, 39 साल पुराना किस्सा खुद पीएम ने किया याद
क्या आपको मालूम है, पीएम मोदी ने साल 1987 में भाजपा ज्वाइन की थी। अपनी राजनीति से जुड़ा एक अहम किस्सा पीएम मोदी ने खुद सुनाया है। जगह सूरत की है, जहां उन्होंने 39 साल पुरानी कहानी याद करते हुए लोगों को अपने मन की बात कही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांच जून को गुजरात के सूरत में 18800 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन करने गए हैं। इस खास मौके पर जनता को संबोधित करते हुए अपने राजनीतिक जीवन का एक खास किस्सा सुनाया। ये किस्सा है 39 साल पुराना है। जब उन्होंने भाजपा को जबरदस्त जीत दिलाई थी। जानिए वो कौन सा चुनाव था, जब भाजपा जीती थी।
मेरे रिकॉर्ड भी आप सब लोगों ने तोड़ दिए
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में गुजरात के चुनाव में मिली सफलता का जिक्र करते हुए कहा- हाल ही में जिला परिषद, तहसील परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव हुए। इनमें गुजरात के लोगों ने भाजपा को इतना समर्थन दिया कि पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए। आज में ज्यादा खुश इसलिए हूं, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड भी आप सब लोगों ने तोड़ दिए हैं।
पीएम मोदी ने सुनाया 39 साल पुराना किस्सा
प्रचंड जीत पर जनता का आभार प्रकट करते हुए पीएम मोदी ने 39 साल पुराना किस्सा सुनाया। "मैं राजनीति में देर से आया था। शायद 1987 में राजनीति में आया। उसके बाद पहला चुनाव था- सूरत, अहमदाबाद कॉर्पोरेशन वगैरह का। उस पहले चुनाव में हमने भारी विजय प्राप्त की थी। तब से लेकर आज तक विजय की यात्रा चलती ही रही है।"
मोदी ने भाजपा को किन चुनावों में जीत दिलाई थी
भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पीएम मोदी 1987 में भाजपा में शामिल हुए थे। उस समय उन्हें गुजरात ईकाई का महासचिव बनाया गया था। इसी साल भारतीय जनता पार्टी ने एएमसी चुनाव जीते थे। कहा जाता है कि इस जीत में नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका थी। इसी वेबसाइट पर मौजूद तस्वीर में पीएम मोदी को गले में माला पहने हुए जीत की खुशी मनाते हुए देखा जा सकता है।
आपको बताते चलें कि पीएम मोदी ने सूरत को एक 'स्प्रिट' कहकर संबोधित किया है। जनता को संबोधित करने से पहले, पीएम मोदी ने सूरत जिले के हजीरा में चल रहे इंडस्ट्रियल ऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया। इसके बाद सूरत में करीब 18,800 करोड़ रुपये के अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किये। प्रधानमंत्री ने वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज VI और VII देश को समर्पित किया। इससे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच हाई-स्पीड आवाजाही और आर्थिकी बढ़ेगी।
उन्होंने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इसमें NH-56 पर जरूरी हिस्सों को चार लेन का बनाना भी शामिल है। इससे आदिवासी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकेगी। पीएम मोदी ने सूरत में 220 बेड वाले ESIC हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। यह एक सेंट्रल लैबोरेटरी और जरूरी सहायक सेवाओं के साथ, जरूरी स्पेशियलिटीज में मॉडर्न सेकेंडरी हेल्थकेयर देगा। इसमें 24/7 इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर भी है, ताकि काम से जुड़ी चोटों और मेडिकल इमरजेंसी का समय पर मैनेजमेंट हो सके।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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