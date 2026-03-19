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हलाला क्या है, इस्लामिक प्रथा पर क्यों होता है इतना विवाद; समझें इसकी हर बात

Mar 19, 2026 04:06 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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What is Halala: गुजरात सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया है। इसमें सभी मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला प्रथा को रोकने का प्रावधान भी शामिल है। आइए हलाला प्रथा को विस्ता से समझते हैं और जानते हैं कि इसकी आलोचना क्यों की जाती है।

हलाला क्या है, इस्लामिक प्रथा पर क्यों होता है इतना विवाद; समझें इसकी हर बात

What is Halala: गुजरात सरकार ने विधानसभा में 'गुजरात समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर दिया है। जल्द ही गुजरात में सभी धर्मों, जातियों और पंथों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित कानून एक जैसे होंगे। इस विधेयक के पारित होने के बाद इस्लाम धर्म में प्रचलित हलाला प्रथा को रोकने का भी प्रावधान है। आइए जानते हैं कि ये हलाला प्रथा क्या है और इसकी आलोचना क्यों की जाती है।

क्या है हलाला प्रथा

हलाला मुस्लिम समुदाय में प्रचलित एक विवादित प्रथा है। इसे निकाह हलाला भी कहा जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, इस प्रथा में यदि किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया और दोबारा उसी महिला से शादी करना चाहता है, तो उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे निकाह हलाला कहते हैं। इसमें तलाकशुदा महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ निकाह करना पड़ता है और इस निकाह के बाद दोनों को पति-पत्नी की तरह रहना होता है। इसमें पति-पत्नी को वैवाहिक जीवन जीन होता है, जिसमें शारीरिक संबंध भी शामिल है। इसके बाद महिला को दूसरा पुरुष तलाक देता है और अब महिला अपने दूसरे पति से निकाल करने के योग्य हो जाती है। हालांकि, इस मामले में इस्लामिक विद्वानों का मानना है कि मौलवियों ने हलाला के नियमों को अपने हिसाब से तोड़ा-मरोड़ा है।

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हलाला के लिए वैध निकाह जरूरी

इस मामले में इस्लामिक विद्वानों का कहना है कि हलाला के लिए किसी दूसरे पुरुष से वैध निकाह होना जरूरी है। मात्र हलाला के उद्देश्य से किसी दूसरे पुरुष से शादी करने को हराम माना गया है। कई इस्लामी विद्वान अरेंज्ड हलाला को नाजायज भी मानते हैं। और अगर यह जबरदस्ती या सौदे की तरह कराया जाता है, तो वह धार्मिक और कानूनी दोनों रूप से गलत माना जाता है।

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क्यों होती है हलाला की आलोचना

आलोचकों का मानना है कि हलाला प्रथा महिलाओं की गरिमा और उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ है। उनका मानना है कि महिलाओं को अपने पहले पार्टनर से दोबारा शादी के लिए किसी तीसरे पुरुष से मजबूरी और दबाव में निकाह करना पड़ता है, जो उनका शोषण है।

गुजरात समान नागरिक संहिता (UCC) के बाद क्या बदल जाएगा

बुधवार को गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता-2026 यानी यूसीसी-2026 पेश किया गया। विधानसभा में पेश किए गए इस विधेयक में हलाला प्रथा को रोकने का प्रावधान भी शामिल है। ऐसे में इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद सभी धर्मों, जातियों और पंथों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित कानून एक जैसे हो जाएंगे।

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गुजरात में यूसीसी बिल पेश करने और इसे लागू करने का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, जो धर्म आधारित पर्सनल लॉ से ऊपर होता है। इसमें शादी, तलाक और पुनर्विवाह से जुड़े नियम सबके लिए समान हो जाएंगे और तीन तलाक और उससे जुड़ी हलाला प्रथा को मान्यता नहीं दी जाएगी। इससे हालला जैसी प्रथा अप्रासंगिक या खत्म हो जाएगी।

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