साबरमती से मुजफ्फरपुर के बीच बुधवार से विशेष ट्रेन, रिजर्वेशन की भी जरूरत नहीं; इन स्टेशनों पर रुकेगी
संक्षेप: छठ पूजा त्योहार के मद्देनजर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-मुजफ्फरपुर के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेन विशेष किराए पर चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन में सभी कोच अनारक्षित श्रेणी के रहेंगे।
गुजरात के साबरमती स्टेशन और बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बीच पश्चिम रेलवे बुधवार से अनारक्षित उत्सव विशेष ट्रेन चलाने जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए पश्चिम मंडल रेल प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि छठ पूजा त्योहार के मद्देनजर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-मुजफ्फरपुर के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेन विशेष किराए पर चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन में सभी कोच अनारक्षित श्रेणी के रहेंगे। इस विशेष ट्रेन का विवरण और समयसारणी निम्नानुसार है।
साबरमती-मुजफ्फरपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (8 फेरे)
ट्रेन संख्या 09483- साबरमती-मुजफ्फरपुर अनारक्षित स्पेशल
चलने की तारीख- 22 से 25 अक्टूबर तक प्रतिदिन
साबरमती से रात 23:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 07:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।
मुजफ्फरपुर-साबरमती अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (8 फेरे)
ट्रेन संख्या 09484- मुजफ्फरपुर-साबरमती अनारक्षित स्पेशल
चलने की तारीख- 24 से 27 अक्टूबर तक प्रतिदिन
मुजफ्फरपुर से सुबह 10:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रात 22:00 बजे साबरमती पहुंचेगी।
दोनों तरफ से इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन
मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जं., अजमेर, जयपुर, ईदगाह आगरा, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सीवान, छपरा, सोनपुर एवं हाजीपुर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में सभी कोच अनारक्षित श्रेणी के रहेंगे।
