Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़western railway to run 2000 additional trains amid chhath puja
छठ पर यात्रियों की भीड़ को देख, पश्चिमी रेलवे चलाएगा 2,000 अतिरिक्त ट्रेनें

छठ पर यात्रियों की भीड़ को देख, पश्चिमी रेलवे चलाएगा 2,000 अतिरिक्त ट्रेनें

संक्षेप: छठ के मद्देनजर भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही है। खासतौर पर गुजरात के स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने कहा कि पश्चिम रेलवे की योजना 2,000 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की है।

Fri, 24 Oct 2025 05:49 PMKrishna Bihari Singh एएनआई, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

छठ के मौके पर अपने गृह नगर को लौटने के लिए प्रवासियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही है। खासतौर पर गुजरात के स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने कहा कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पश्चिम रेलवे की योजना 2,000 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की भारी भीड़ के बीच गुजरात के रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्थाओं और तैयारियों की भी समीक्षा की। छठ पूजा के दौरान भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।

भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन के दौरान हर यात्री को अच्छी सेवाएं देने की कोशिशें कर रहा है। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के दौरान 61 दिनों के दौरान देश भर में 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नियमित ट्रेनों के अलावा बीते 21 दिनों के दौरान 4,493 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। आगामी छठ पूजा को देखते हुए रेलवे यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल ट्रेन कार्यक्रम चला रहा है।

इस बीच यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे की ओर से छठ पूजा के मौके पर स्टेशनों पर छठ के गीत बजाए जा रहे हैं यह पहल इसलिए की गई है ताकि यात्रियों का सफर सुहावना बन सके। छठ पूजा के दौरान स्टेशनों पर बजने वाले इन भक्ति गीतों से एक पवित्र और खुशी भरा माहौल बन रहा है। पटना, दानापुर, हाजीपुर, भागलपुर, जमालपुर, सोनपुर, नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और गाजियाबाद जैसे कई बड़े स्टेशनों पर ये गीत बज रहे हैं।

(यूनीवार्ता के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Indian Railway News Indian Railway Indian Railways

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।