छठ पर यात्रियों की भीड़ को देख, पश्चिमी रेलवे चलाएगा 2,000 अतिरिक्त ट्रेनें
संक्षेप: छठ के मद्देनजर भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही है। खासतौर पर गुजरात के स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने कहा कि पश्चिम रेलवे की योजना 2,000 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की है।
छठ के मौके पर अपने गृह नगर को लौटने के लिए प्रवासियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही है। खासतौर पर गुजरात के स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने कहा कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पश्चिम रेलवे की योजना 2,000 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की है।
पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की भारी भीड़ के बीच गुजरात के रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्थाओं और तैयारियों की भी समीक्षा की। छठ पूजा के दौरान भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।
भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन के दौरान हर यात्री को अच्छी सेवाएं देने की कोशिशें कर रहा है। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के दौरान 61 दिनों के दौरान देश भर में 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नियमित ट्रेनों के अलावा बीते 21 दिनों के दौरान 4,493 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। आगामी छठ पूजा को देखते हुए रेलवे यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल ट्रेन कार्यक्रम चला रहा है।
इस बीच यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे की ओर से छठ पूजा के मौके पर स्टेशनों पर छठ के गीत बजाए जा रहे हैं यह पहल इसलिए की गई है ताकि यात्रियों का सफर सुहावना बन सके। छठ पूजा के दौरान स्टेशनों पर बजने वाले इन भक्ति गीतों से एक पवित्र और खुशी भरा माहौल बन रहा है। पटना, दानापुर, हाजीपुर, भागलपुर, जमालपुर, सोनपुर, नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और गाजियाबाद जैसे कई बड़े स्टेशनों पर ये गीत बज रहे हैं।
