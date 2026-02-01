Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़west bengal dankuni to surat new dedicated freight corridor proposed in budget 2026
बजट में गुजरात को बड़ा गिफ्ट; बंगाल तक सामानों की ढुलाई होगी आसान, क्या ऐलान?

बजट में गुजरात को बड़ा गिफ्ट; बंगाल तक सामानों की ढुलाई होगी आसान, क्या ऐलान?

संक्षेप:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में सूरत से डंकुनी तक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की है। यह परियोजना गुजरात और बंगाल कैसे फायदा पहुंचाएगी? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Feb 01, 2026 06:54 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 के केंद्रीय बजट में गुजरात को एक बड़ी सौगात दी। सीतारमण ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल मालवहन को बढ़ावा देने के लिए वह पूर्वी क्षेत्र में डंकुनी को पश्चिमी हिस्से के सूरत से जोड़ने वाला एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रख रही हैं। यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजरात को बंगाल से जोड़ेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जुड़ेंगे दो छोर

इस परियोजना का मकसद पूर्वी और पश्चिमी भारत में कार्गो की पर्यावरण अनुकूल आवाजाही को मजबूत करना है। यह परियोजना सरकार के 'भविष्य के लिए तैयार भारत' के विजन को साकार करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी 83 मिनट की बजट स्पीच में कहा कि पर्यावरण के हिसाब से सस्टेनेबल कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए मैं पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव रखती हूं।

सामानों की ढुलाई होगी आसान

आने वाले वक्त में यह कॉरिडोर के एक बड़े फ्रेट लिंक के तौर पर सामने आएगा। इस परियोजना के तहत पूर्व के प्रमुख इंडस्ट्रियल हब और पश्चिम के बंदरगाहों और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स मालगाड़ी नेटवर्क से जुड़ेंगे। इस परियोजना से पूर्व के प्रमुख इंडस्ट्रियल हब और पश्चिम के बंदरगाहों और मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों के बीच सामानों का तेजी से पर्यावरण अनुकूल परिवहन हो सकेगा।

रेल लॉजिस्टिक्स पर फोकस

मौजूदा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (लुधियाना से डानकुनी तक) और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक) के शानदार नतीजे सामने आए हैं। इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मदद से फ्रेट ऑपरेशंस को पैसेंजर ट्रैफिक से अलग करके साथ ही परिवहन के समय को कम करके रेल लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया गया है। इससे माल ढुलाई की क्षमता में बेजोड़ बढ़ोतरी हुई है।

ये भी पढ़ें:बुलेट ट्रेन से रफ्तार पकड़ेगी दिल्ली, बस 3.5 घंटे में तय होगा वाराणसी तक का सफर
ये भी पढ़ें:दो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे; दिल्ली में कल सर्द हवाओं का सितम, 7 फरवरी तक कैसा मौसम
ये भी पढ़ें:बुजुर्ग मां की बेरहमी से पिटाई, गाजियाबाद में नशेड़ी बेटे की खौफनाक करतूत- VIDEO

टेक्सटाइल कारोबार को मिलेगी मजबूती

प्रस्तावित डानकुनी-सूरत कॉरिडोर इस नेटवर्क को और मजबूती प्रदान करेगा। यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कई राज्यों तक विस्तार ले सकता है। पूर्व के खनिज समृद्ध क्षेत्रों के गुजरात से जुड़ने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में और मजबूती आएगी। सूरत के टेक्सटाइल कारोबार को भी बड़ी मदद मिलेगी। यह कॉरिडोर देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास और गति प्रदान करेगा।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Budget 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।