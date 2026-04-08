गुजरात से बिहार के बीच रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, पांच राज्यों से गुजरेगी; इन स्टेशनों पर रुकेगी
रेल प्रशासन ने यात्रियों से कहा है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट, ऐप या स्टेशन से ट्रेन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। यात्री इस ट्रेन की सुविधा की विस्तृत जानकारी स्टेशन, NTES या रेल मदद 139 अथवा ऑनलाइन रेलवे वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।
गर्मी के मौसम में बच्चों की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे द्वारा भी गुजरात के उधना स्टेशन से बिहार के जयनगर स्टेशन के बीच एक विशेष साप्ताहिक गाड़ी चलाई जा रही है। इस ट्रेन का नाम उधना-जयनगर-उधना समर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 09061/09062) है, और यह ट्रेन प्रत्येक रविवार को उधना स्टेशन से चलकर सोमवार की दोपहर जयनगर पहुंचती है। वहीं वापसी में यह ट्रेन सोमवार को चलकर बुधवार को उधना पहुंच रही है।
अपने सफर के दौरान यह ट्रेन कुल पांच राज्यों के 23 स्टेशनों पर रुक रही है। इस ट्रेन में जनरल सेकेंड क्लास के कुल 22 कोच लगे हैं। रेल प्रशासन ने यात्रियों से कहा है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट, ऐप या स्टेशन से ट्रेन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। यात्री इस ट्रेन की सुविधा की विस्तृत जानकारी स्टेशन, NTES या रेल मदद 139 अथवा ऑनलाइन रेलवे वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है। इस विशेष ट्रेन की समय सारिणी कुछ इस तरह है।
उधना-जयनगर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (कुल 2 फेरे)
गाड़ी संख्या 09061 (कुल 2 फेरे)
कब-कब चलेगी- 5 और 12 अप्रैल 2026
प्रस्थान का समय- हर रविवार को उधना स्टेशन से मध्यरात्रि 01:30 बजे रवाना होगी
अंतिम स्टेशन पर पहुंचने का समय- सोमवार को दोपहर 14:30 बजे जयनगर स्टेशन पहुंचेगी
जयनगर से उधना अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (कुल 2 फेरे)
गाड़ी संख्या 09062
कब-कब चलेगी- 6 और 13 अप्रैल 2026
प्रस्थान का समय- हर सोमवार को जयनगर स्टेशन से शाम 17:30 बजे चलेगी
अंतिम स्टेशन पर पहुंचने का समय- बुधवार सुबह 06:15 बजे उधना स्टेशन पर पहुंचेगी
दोनों दिशाओं में कुल 23 स्टॉपेज- चलथान, बारडोली, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, दिलदारनगर, बक्सर, रघुनाथपुर, आरा, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी स्टेशनों पर रुकेगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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