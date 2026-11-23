पगड़ी पहन मोहम्मद और अशरफ बने ‘पंजाबी’, दिलजीत दोसांझ के शो में लाखों के फोन चुराए
दिल्ली के गिरोह के दो सदस्यों ने मोबाइल चुराने के इरादे से 5000 रुपये कीमत वाले 'गोल्ड-कैटेगरी' के टिकट खरीदकर पहुंचे। इस दौरान दोनों ने पगड़ी भी पहनी थी मगर पुलिस ने अंत में उनका खेल बिगाड़ दिया।
पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के 21 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित कॉन्सर्ट में दो चोर म्यूजिक का मजा लेने नहीं बल्कि मोबाइल फोन चोरी करने पहुंचे। चोर अपने इस कोशिश में सफल भी हुए एक के बाद एक कीमती मोबाइल पर हाथ साफ करते चले गए।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के गिरोह के दो सदस्यों ने मोबाइल चुराने के इरादे से 5000 रुपये कीमत वाले 'गोल्ड-कैटेगरी' के टिकट खरीदे ताकि वे अपने इरादों को अंजाम दे सकें। यही नहीं भीड़ में पगड़ी पहनकर शामिल हुए और प्रीमियम सेक्शन तक पहुंचे। दोनों को उम्मीद थी कि प्रीमियम सेक्शन में मौजूद दर्शकों के पास एप्पल और सैमसंग कंपनी के कीमती मोबाइल होंगे।
पगड़ी पहन मोहम्मद और अशरफ बने ‘पंजाबी’
अहमदाबाद पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनकी पहचान मोहम्मद असद मोहम्मद गुलजार (36) और अशरफ हुसैन नूर हुसैन इदरीसी (24) के रूप में हुई है। दोनों के पास से 11 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं जिनकी कीमत करीब 4.30 लाख रुपये है।
जिनके मोबाइल चोरी उन्होंने कंट्रोल रूम में दी जानकारी
इधर कॉन्सर्ट के दौरान जिनके मोबाइल चोरी हो रहे थे वे आनन-फानन में स्टेडियम के कंट्रोल रूम पहुंचकर इसकी जानकारी वहां के कर्मचारियों को दे रहे थे। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और संदिग्धों की पहचान के लिए एग्जिट गेट पर पुलिस स्टाफ को तैनात कर दिया जो कि संदिग्धों पर बारीकी से नजर रख रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इसी दौरान पुलिस की एलसीबी जोन-2 टीम को सूचना मिली कि दिल्ली से कुछ चोर कॉन्सर्ट में मोबाइल फोन चुराने के इरादे से पहुंचे हैं। उनकी प्लानिंग थी कि कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वे चोरी किए गए मोबाइल लेकर निकल लेंगे।
पुलिस ने दोनों चोरों की उम्मीदों पर फेर दिया पानी
अबतक सब चोरों की प्लानिंग के तहत हो रहा थी मगर पुलिस की सतर्कता ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। संदिग्धों पर नजर रख रही पुलिस पर जैसे ही दोनों चोरों की नजर पड़ी तो वे भागने लगे और इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा कर पकड़ लिया। दोनों की तलाशी ली गई तो अलग-अलग ब्रांड के 11 फोन बरामद किए।
आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान मोबाइल चोरी की घटना सामने आई हो। पहले भी कई मौकों पर चुर कुछ इसी तरह की प्लानिंग करके कॉन्सर्ट में महंगे मोबाइल पर हाथ साफ कर चुके हैं।
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