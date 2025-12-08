मैं, मनीष सिसोदिया, विजय नायर..., देश के लिए जेल में रहकर आए: अरविंद केजरीवाल

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह और उनकी पार्टी के छह सबसे बड़े नेता देश के लिए महीनों जेल में रहकर आए। केजरीवाल ने कहा कि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया। उनके पास या उनकी पार्टी के पास एक नया पैसा नहीं है।

Dec 08, 2025 02:28 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह और उनकी पार्टी के छह सबसे बड़े नेता देश के लिए महीनों जेल में रहकर आए। केजरीवाल ने कहा कि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया। उनके पास या उनकी पार्टी के पास एक नया पैसा नहीं है। पूर्व सीएम ने मनीष सिसोदिया, विजय नायर और संजय सिंह आदि का नाम गिनाया जिन्हें दिल्ली कथित शराब घोटाले के आरोप में जेल जाना पड़ा था।

गुजरात के राजकोट में किसानों के एक कार्यक्रम में पहुंच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह आंदोलन की वजह से जेल में बंद किए गए लोगों को बाहर निकालने में पूरी मदद करेंगे। केजरीवाल ने इस दौरान खुद को भी जेल में डाले जाने का जिक्र किया और कहा कि उनका कसूर सिर्फ इतना थी कि वह दिल्ली के लोगों के लिए आवाज उठाते थे। उन्होंने कहा कि किसानों के कार्यक्रम में जाने से पहले कुछ लोगों ने उन्हें चेताया कि झूठे केस में फिर बंद किया जा सकता है लेकिन वह नहीं डरे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'मेरे को भी जेल में डाला था। मेरा कसूर क्या था- मैं दिल्ली के लोगों की आवाज उठाता था। दिल्ली के लोगों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, आपने सुना होगा। दिल्ली के लोगों के लिए इलाज और बिजली मुफ्त की। 73 फीसदी लोगों को मुफ्त बिजली मिलती थी। जितने अस्पताल मैंने बनवाए, इन्होंने आने के बाद सभी अस्पताल, मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए। मेरा कसूर यह था कि मैं दिल्ली के लोगों की आवाज उठा रहा था। आज भी जब मैं यहां आ रहा था मुझे कई लोगों के फोन आए केजरीवाल मत जाओ नहीं तो झूठा केस करके यह तुमको अंदर डाल देंगे। मैंने कहा कि मैं नहीं डरता भजपा से, सौ बार अंदर कर दें लेकिन मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं। केजरीवाल की जान, केजरीवाल की आत्मा आपके साथ है। जब तक आप लोगों पर अत्याचार होगा, केजरीवाल आपके बीच आता रहेगा।'

केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में नकली शराब बनाने वालों, नशा बेचने वालों को नहीं पकड़ा जा रहा है, बल्कि किसानों को पकड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा और शराब बेचने वालों को इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि वे उनके (भाजपा) के लोग हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह गलती अपनी है कि भाजपा किसानों पर डंडे चलाते हैं, बच्चों को जेल में डालते हैं और चुनाव में कमल पर वोट डाल देते हैं। पूर्व सीएम ने फिर दोहराया कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं और इसलिए गोपाल इटालिया पर जूता फेंका।

अपने लिए नहीं, देश के लिए जेल में रहकर आए: पूर्व सीएम

केजरीवाल ने कहा कि वह और उनकी पार्टी के छह सबसे बड़े नेता देश के लिए जेल गए। उन्होंने कहा, 'एफआईआर, जेल से डरने की जरूरत नहीं है। जेल में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन जेल में भी... मैं जेल में रहकर आया हूं। मनीष सिसोदिया हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ढाई साल जेल में रहकर आए हैं। हमारी पार्टी के छह सबसे बड़े नेता सत्येंद्र जैन, विजय नायर, संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हम कई-कई महीने कई कई साल जेल में रहकर आए हैं। देश के लिए, अपने लिए, नहीं देश के लिए।'

10 साल सीएम रहा, कोई पैसा नहीं कमाया: केजरीवाल

पूर्व सीएम ने कहा कि उनके या उनकी पार्टी के पास कोई पैसा नहीं है। झूठा केस बनाकर जेल में डाला गया था। केजरीवाल ने कहा, 'इन्होंने मेरे घर रेड मारी। एक नया पैसा नहीं मिला। केजरीवाल के बैंक अकाउंट में एक पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के अकाउंट में एक पैसा नहीं है। हमारे पास कोई पैसा नहीं। 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री था एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, इन्होंने झूठा केस बनाकर जेल में डाला। हम देश के लिए लड़ रहे हैं। जेल से डरने की जरूरत नहीं है।' केजरीवाल ने कहा कि 2 साल में भाजपा सरकार की गुजरात से विदाई हो जाएगी और सभी झूठे केस बंद किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि 'आप' सरकार बनी तो किसानों को जेल में डालने वाले मंत्रियों को जेल भेजा जाएगा।

