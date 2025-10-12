AAP के किसान महापंचायत में पथराव, 3 पुलिसवाले घायल; 20 लोग हिरासत में लिए गए

आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात में आयोजित किसान महापंचायत में हिंसा भड़क उठी। इस दौरान हुए पथराव में तीन पुलिसवाले घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों पर गुजरात में दमन का चक्र चल रहा है।

आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात में आयोजित किसान महापंचायत में हिंसा भड़क उठी। इस दौरान हुए पथराव में तीन पुलिसवाले घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों पर गुजरात में दमन का चक्र चल रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि रविवार को गुजरात के बोटाड जिले में किसानों के लिए आप द्वारा आयोजित महापंचायत में पुलिस पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उन्होंने बताया कि इस घटना में कम से कम तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने दावा किया कि हद्दाद गांव में शाम को महापंचायत आयोजित करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

एसपी धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि महापंचायत का आयोजन अवैध रूप से किया गया था। ये लोग बाजार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गांव में इकट्ठा हुए थे। जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटने को कहा तो उन्होंने हम पर पथराव किया। पथराव में एक पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया और आंसूगैस के गोले छोड़े। उन्होंने कहा कि तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है।

वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि स्थानीय मंडी प्रांगण में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए थे। पार्टी ने दावा किया कि गुजरात आप अध्यक्ष इसुदान गढ़वी और अन्य को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया।

आप विधायक गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई भाजपा सरकार के इशारे पर की गई। उन्होंने कहा कि आप नेता राजूभाई करपड़ा ने भाजपा के सहयोगियों द्वारा मंडी परिसर में किसानों को लूटने की प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। भाजपा और पुलिस ने जानबूझकर शांतिपूर्ण आंदोलन में खलल डाला।

आप ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि उसके कुछ नेताओं को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए नजरबंद कर दिया गया था। आप के गुजरात किसान प्रकोष्ठ के नेता राजूभाई करपड़ा रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी पुलिस पहुंची। पार्टी ने कहा कि किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।