एक बंदर जनगणना ट्रेनिंग के अंदर; ऑडिटोरियम में घुसा, महिला टीचर के कंधे पर पैर रखकर बैठा; वीडियो वायरल
गुजरात में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 जून से शुरू होने जा रहा है। इसके तहत सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों द्वारा घर-घर जाकर मकानों की सूची तैयार करने का काम किया जाएगा, जिसके लिए डांग जिले में यह विशेष ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित की गई थी।
गुजरात के डांग जिले में आगामी जनगणना को लेकर चल रहे एक गंभीर ट्रेनिंग सेशन के दौरान उस समय माहौल बेहद हल्का-फुल्का और मजेदार हो गया, जब एक बंदर अचानक ऑडिटोरियम के भीतर आ धमका। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।
यह वाकिया 21 मई को वाघई स्थित एक यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित कार्यशाला के दौरान सामने आया, जहां प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों को जनगणना से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसी दौरान वहां एक बंदर घुस आया और हॉल के अंदर कुर्सी के हैंडल पर टिक गया। इतना ही नहीं इस घटना की जो वायरल क्लिप सामने आई है, उसमें वह एक महिला टीचर के कंधे पर पैर टिकाकर बैठे हुए भी नजर आया है।
एक के बाद एक, दो महिलाओं के पास जाकर बैठा
वीडियो में साफ दिख रहा है कि बंदर जिन दोनों टीचर्स के पास जाकर बैठा था, वह दोनों बंदर के इतने करीब आने के बाद भी शांत बनी रहीं। यहां तक कि जब वह एक टीचर के कंधे पर पैर टिकाकर बैठा, तो उस दौरान भी उन्होंने एक नोटबुक या कुछ पेपर्स से अपनी हंसी व अपना सिर बचाने की कोशिश करती नजर आईं, जबकि इस दौरान ऑडिटोरियम में मौजूद दूसरे लोग इस मजेदार क्षण का मजा लेते रहे, और अपने मोबाइल फोन पर बंदर की हरकतों को रिकॉर्ड कर लेते हैं।
महिला टीचर के कंधे पर रखे पैर
वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि बंदर ऑडिटोरियम के भीतर कुर्सी के ऊपर शान से बैठा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि उसने अपने पैर आगे बैठी एक महिला शिक्षिका के कंधे पर टिका रखे थे। इस वीडियो को सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर गौरांग पटेल ने फेसबुक पर शेयर किया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने एक अन्य वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि डांग जंगलों से आच्छादित और हरियाली वाला जिला है, जहां सार्वजनिक जगहों पर जंगली जानवरों का दिखना काफी आम बात है।
‘शायद इस वजह से अंदर आया होगा बंदर’
आगे उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान शायद ऑडिटोरियम का दरवाजा खुला रह गया होगा, इसी वजह से बंदर अंदर आ गया। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने बंदर को परेशान नहीं किया और वह भी किसी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना शांति से वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह खुद ही कैंपस से बाहर चला गया।"
गौरांग पटेल ने उन लोगों को भी जवाब दिया जिन्होंने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई जानवर अचानक किसी जगह में घुस जाता है, तो इसके लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने वीडियो मैसेज में कहा, ‘किसी ने उस बंदर को परेशान नहीं किया। उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और आखिर में वह खुद ही कैंपस से बाहर चला गया।’
जून से शुरू हो रही है जनगणना
आपको बता दें कि गुजरात में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 जून से शुरू होने जा रहा है। इसके तहत सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों द्वारा घर-घर जाकर मकानों की सूची तैयार करने का काम किया जाएगा, जिसके लिए डांग जिले में यह विशेष ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित की गई थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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