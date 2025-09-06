ट्रॉली में फंसे शव, बचाव कार्य कर रहे लोग; पावागढ़ में रोपवे गिरने के तुरंत बाद ऐसे थे हालात; VIDEO

अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण यात्रियों वाले रोपवे को सुबह से ही आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। पावागढ़ मंदिर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रद्धालु वहां पहुंचने के लिए या तो सीढ़ियां चढ़ते हैं या फिर केबल कार का इस्तेमाल करते हैं।

गुजरात के पंचमहल जिले के प्रसिद्ध पावागढ़ पहाड़ी मंदिर में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक सामान ढोने वाले रोपवे का तार टूट जाने से वह जमीन पर आ गिरा। जिसके चलते उसमें सवार छह श्रमिकों की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें रोपवे की गिरी हुई ट्रॉली दिखाई दे रही है। जबकि इलाके में जारी बारिश के बीच क्रेन और अन्य बचाव उपकरणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य भी जारी है। इस दौरान घटनास्थल पर पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, फायर ब्रिगेड की टीम एवं अन्य बचावकर्मियों के साथ मजदूरों के शवों को निकलवा रहे हैं।

एक अन्य वीडियो में दुर्घटना के कुछ क्षण बाद का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें खराब मौसम के बीच वह टॉवर दिखाई दे रहा है जहां रोपवे का तार टूटा था। हालांकि खराब मौसम के कारण आम जनता को ले जाने वाला रोपवे सुबह से ही बंद था। वरना यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था।

हादसे की जानकारी देते हुए गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया, 'पावागढ़ में दो रोपवे है, जिनमें से एक रोपवे यात्रियों के लिए और दूसरा माल ढुलाई के लिए है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, टॉवर नंबर 1 के पास छह मजदूरों को लेकर जा रही एक बोगी का तार टूट गया और पूरी बोगी नीचे गिर गई। जिससे कि उसमें सवार छह मजदूरों की मौत हो गई। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कलेक्टर ने हादसे की जांच को लेकर एक समिति गठित की है, जो प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद आगे के कदम उठाए जाएंगे।'