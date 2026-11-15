जिसे देखकर ही कांप उठते हैं लोग, उसी शेर को बाइक से खदेड़ते दिखे तीन शख्स; VIDEO वायरल
गुजरात के अमरेली में बाइक से शेर का पीछा करने का वीडियो वायरल है। मामले में वन विभाग ने सख्त एक्शन लेते हुए तीन वन कर्मियों पर कार्रवाई की है।
गुजरात के राजकोट से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अमरेली जिले में स्थित अंबार्डी सफारी पार्क में कथित तौर पर मोटरसाइकिल से शेर का पीछा करने का मामला सामने आा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
वीडियो के वायरल होने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन वन कर्मियों पर एक्शन लिया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। हालांकि मामले की शुरुआती जांच के बाद वन विभाग ने मामले में जानकारी दी है।
घटना की जांच शुरू कर दी गई
प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपाल सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, 'हमने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। शाम के समय, वन विभाग के कुछ कर्मचारी शेर को सफारी पार्क में उसके बाड़े की ओर ले जा रहे थे। आमतौर पर, यह काम जीप की मदद से किया जाता है, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया।'
सिंह ने बताया कि इस घटना के बाद नोटिस जारी किया गया और आउटसोर्स किए गए वन विभाग के तीन कर्मचारियों को हटा दिया गया।
एसीएफ ने मामले पर क्या बताया?
वहीं प्रभारी सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) मितेश वानिया ने बताया कि यह वीडियो दिवाली के त्योहार के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि, उन्होंने शेर को परेशान करने के आरोपों से इनकार किया।
वानिया ने कहा, ''यह सफारी पार्क 300 हेक्टेयर से अधिक इलाके में फैला है। यहां हर रोज शाम पांच बजे, 100 गुना 100 मीटर के एक घेरे में जिसे 'क्राल' कहा जाता है, शेरों को खाना खिलाया जाता है। वीडियो में दिख रहे अधिकारी एक शेर को 'क्राल' से बाहर भटकते हुए देखने के बाद उसे वापस बाड़े की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उनका उद्देश्य शेर को परेशान करना बिल्कुल नहीं था।''
कथित वायरल वीडियो में क्या-क्या
कथित वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अलग-अलग बाइक पर बैठे तीन लोग घने जंगल में शेर का पीछा करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान शेर कभी इधर दौड़ लगा रहा है तो कभी उधर। तीनों ही शेर के एकदम नजदीक हैं मगर किसी को भी जंगल के राजा कहे जाने वाले इस बेहद खुंखार जानवर से जरा सा भी डर नहीं। वीडियो में एक बोलेरो गाड़ी भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि अंबार्डी सफारी पार्क गुजरात के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां देश-विदेश से पर्यटक वाइल्ड लाइफ देखने आते हैं।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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