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सावधान गुजरात! 2 अगस्त तक होगी बहुत भारी बारिश, अहमदाबाद में रेड अलर्ट; इन जिलों में कल स्कूल-कॉलेज बंद

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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गुजरात के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में 60 की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। खराब मौसम को देखते हुए अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद और खेड़ा में शुक्रवार को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुजरात के कई जिलों में 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच भारी से बहुत भारी बारिश का ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 5 अगस्त तक गुजरात में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है लेकिन 30 जुलाई से 2 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी गुजरात के डायरेक्टर एके दास कई वेदर सिस्टम मौजूदा समय में एक्टिव हैं जिसके चलते अगले सात दिनों तक राज्य में बहुत भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना काफी ज्यादा हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, बहुत भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए अहमदाबाद, मध्य गुजरात के वडोदरा, आणंद और खेड़ा में शुक्रवार को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

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कल किन जिलों में भारी बारिश?

आईएमडी ने शुक्रवार के लिए अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद, नर्मदा, छोटा उदेपुर, भावनगर, बोटाद, भरूच, वलसाड, सूरत, तापी, डांग और नवसारी में भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने 31 जुलाई के लिए नर्मदा जिले में बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। भावनगर और बोटाद के लिए रेड अलर्ट, जबकि सुरेंद्रनगर, राजकोट और अमरेली में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

अहमदाबाद में 1 अगस्त के लिए रेड अलर्ट

वहीं 1 अगस्त के लिए अहमदाबाद और आणंद में बहुत ज्यादा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसके साथ ही अगले चार दिनों के लिए पूरे राज्य में तूफान की चेतावनी भी जारी की है।

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60 की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं

प्रेशर ग्रेडिएंट के वजह से तटीय इलाकों में दक्षिण-पश्चिम तेज हवाएं चलने की संभावना है। 30 जुलाई से 31 जुलाई के बीच दक्षिण गुजरात के तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और इस दौरान हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है। आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वहीं 1 और 2 अगस्त को आस-पास के तटीय इलाकों में इसी तरह के मौसम के बने रहने की संभावना है।

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सूरत में हटाए गए होर्डिंग

सूरत नगर निगम ने खराब मौसम की संभावना को देखते हुए शहर में खतरनाक होर्डिंग हटा दिए हैं और हाई-मास्ट स्ट्रीट लाइट टावरों के ऊंचाई के लेवल को कम कर दिया है। नगर आयुक्त एम. नागराजन ने बताया कि तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए शहर में असुरक्षित होर्डिंग्स को हटाया गया है, हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट की ऊंचाई कम की गई है तो कुछ सड़कों को बंद किया जा रहा है।'

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