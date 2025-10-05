गुजरात में गिरनार पहाड़ी की चोटी पर गोरखनाथ मंदिर में तोड़फोड़, भारी आक्रोश

गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पर्वत पर बने भगवान गोरखनाथ के मंदिर और उनकी मूर्ति में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। गोरखनाथ हिंदू धर्म के एक पूजनीय योगी और नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं।

गुजरात के जूनागढ़ जिले में अज्ञात व्यक्तियों ने गिरनार पहाड़ी पर स्थित गोरखनाथ मंदिर तोड़फोड़ की और मूर्ति को भी क्षति पहुंचायी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। मंदिर में हुई तोड़फोड़ से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है और उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है।पुलिस के अनुसार, संगमरमर की मूर्ति का सिर तोड़ दिया गया, जबकि मंदिर के कांच के दरवाजे के साथ-साथ अन्य वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचाया गया।

जूनागढ़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुबोध ओडेदरा ने कहा कि गिरनार पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर में गुरु गोरखनाथ की मूर्ति को कल देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्थानीय अपराध शाखा, विशेष अभियान समूह और भवनाथ पुलिस थाने के अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है।