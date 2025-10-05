vandalised in temple gorakhnath on girnar hill in gujarat junagadh district गुजरात में गिरनार पहाड़ी की चोटी पर गोरखनाथ मंदिर में तोड़फोड़, भारी आक्रोश, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात में गिरनार पहाड़ी की चोटी पर गोरखनाथ मंदिर में तोड़फोड़, भारी आक्रोश

गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पर्वत पर बने भगवान गोरखनाथ के मंदिर और उनकी मूर्ति में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। गोरखनाथ हिंदू धर्म के एक पूजनीय योगी और नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं।  

Krishna Bihari Singh पीटीआई, अहमदाबादSun, 5 Oct 2025 08:59 PM
गुजरात के जूनागढ़ जिले में अज्ञात व्यक्तियों ने गिरनार पहाड़ी पर स्थित गोरखनाथ मंदिर तोड़फोड़ की और मूर्ति को भी क्षति पहुंचायी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। मंदिर में हुई तोड़फोड़ से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है और उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है।पुलिस के अनुसार, संगमरमर की मूर्ति का सिर तोड़ दिया गया, जबकि मंदिर के कांच के दरवाजे के साथ-साथ अन्य वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचाया गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पर्वत पर बने भगवान गोरखनाथ के मंदिर में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। गोरखनाथ हिंदू धर्म के एक पूजनीय योगी और नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। 1,117 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित इस मंदिर में हुई तोड़फोड़ को लेकर श्रद्धालुओं में भारी गुस्सा है। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जूनागढ़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुबोध ओडेदरा ने कहा कि गिरनार पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर में गुरु गोरखनाथ की मूर्ति को कल देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्थानीय अपराध शाखा, विशेष अभियान समूह और भवनाथ पुलिस थाने के अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है।

पहाड़ी को रेवतक पर्वत भी कहा जाता है। इस पर जैन और हिंदू मंदिर स्थित हैं। तीर्थयात्रियों को शिखर तक पहुंचने के लिए 10,000 पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस पहाड़ी पर जैन मंदिर लगभग दो-तिहाई ऊंचाई पर मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा और पुराना 12वीं शताब्दी का नेमिनाथ मंदिर है जो 22वें तीर्थंकर को समर्पित है। पहाड़ी पर कई हिंदू मंदिर हैं। इनमें देवी अम्बा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर भी शुमार है।

