बच्ची का रेप कर मार डाला था, अब गुजरात पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
गुजरात के वलसाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या करने का आरोप में दोषी को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को 17 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।
गुजरात की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या करने का आरोप में दोषी को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को 17 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। रेप और हत्या के दोषी को मौत की सजा जस्टिस एच.एन. वकील की कोर्ट ने सुनाई है।
मामला साल 2023 का है। यहां रजाक खान नाम के एक हैवान ने बच्ची को किडनैप करने के बाद उसका रेप किया और फिर हत्या कर दी। इस मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 42 साल के रजाक खान को मौत की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार, वलसाड़ पॉक्सो कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाने का यह दूसरा मामला है। कोर्ट ने इससे पहले साल 2023 में भी एक नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसकी हत्या करने का दोषी को मौत की सजा सुनाई थी।
मामला 23 अक्टूबर, 2023 का है। नाबालिग लड़की सुबह करीब 11:15 बजे अपने दादा से मिलने के लिए घर से निकली थी। कुछ घंटों बाद भी जब वो वापस नहीं लौटी, तो उसकी माँ उसके पिता के काम की जगह पर पहुंची और पाया कि लड़की करीब 1.5 घंटे पहले ही निकल गई थी। उसने और कुछ पड़ोसियों ने उसे ढूँढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसी दिन बाद में, वह लोकल पुलिस स्टेशन गई और किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। वलसाड़ पुलिस की कई टीमें जल्द ही इलाके में पहुँचीं और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। 250 से ज्यादा लोकल लोग भी सर्च में शामिल हुए। काफी तलाशी के बाद नाबालिग लड़की का शव एक तालाब के पास झाड़ियों में पड़ी मिला और उसकी पहचान उसकी मां और दादा ने की।
बच्ची का शव मिलने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने किडनैपिंग, रेप और मर्डर समेत आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और एक संदिग्ध को पीड़िता के साथ घूमते हुए देखा। दो दिन की तलाश के बाद, पुलिस ने 26 अक्टूबर, 2023 को आरोपी रजाक खान की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हैवान खान को कोर्ट में पेश किया गया और नौ दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल एग्जामिनेशन किया था, और आरोपी और पीड़िता के सैंपल डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए सूरत की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे गए थे। वलसाड पुलिस ने सभी जरूरी सबूत इकट्ठा किए और बयान लिए। इसके बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की। इसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रजाक खान को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी।
