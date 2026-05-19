Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंडिगो की वडोदरा-दिल्ली फ्लाइट में हुई बत्ती गुल, आधे घंटे अंधेरे में पसीना बहाते रहे 160 यात्री

Praveen Sharma मुंबई, पीटीआई
share

इंडिगो एयरलाइंस की वडोदरा से दिल्ली आने वाली फ्लाइट संख्या 6E 657में टेकऑफ से पहले ही बिजली सप्लाई ठप हो गई। इस दौरान अंधेरा होने और एसी नहीं चलने के कारण फ्लाइट में सवार 160 यात्रियों का पसीना बहाते देखा गया।

इंडिगो की वडोदरा-दिल्ली फ्लाइट में हुई बत्ती गुल, आधे घंटे अंधेरे में पसीना बहाते रहे 160 यात्री

इंडिगो एयरलाइन के वडोदरा से दिल्ली जाने वाले एक विमान के उड़ान भरने से पहले उसमें बिजली सप्लाई ठप होने के कारण करीब 160 यात्रियों को रविवार रात लगभग आधे घंटे तक अंधेरे में बैठना पड़ा। इस दौरान एसी नहीं चलने के कारण यात्री पसीना बहाते रहे।

सूत्रों के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 657 (वडोदरा-दिल्ली) को रात 8.40 बजे वडोदरा से रवाना होना था। उस समय विमान को ग्राउंड पावर यूनिट (जीपीयू) से बिजली सप्लाई मिल रही थी, लेकिन उसमें तकनीकी खराबी आ गई।

ये भी पढ़ें:NCR में 3 दिन टैक्सी हड़ताल; घर से निकलने से पहले जानें कैब-ऑटो चलेंगे या नहीं

यात्रियों की दिक्कत पर क्या बोले अधिकारी?

एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि इंजीनियरों को जीपीयू में आई खराबी दूर करने में करीब 12-15 मिनट लगे, जबकि विमान में बिजली आपूर्ति बहाल करने में अतिरिक्त 15 मिनट का समय लगा। अधिकारी ने कहा इन 30 मिनट के दौरान विमान के केबिन में पूरी तरह अंधेरा था और एयर कंडीशन सिस्टम बंद होने के कारण यात्री पसीने से भीग गए। उन्होंने बताया कि विमान में करीब 160 यात्री सवार थे।

समस्या का शीघ्र समाधान कर लिया गया

इस बीच, इंडिगो ने सोमवार देर रात जारी बयान में कहा कि 17 मई को वडोदरा से दिल्ली जाने वाली उड़ान 6E 657 तकनीकी खराबी के कारण देरी हुई थी। एयरलाइन के अनुसार, समस्या का शीघ्र समाधान कर लिया गया और विमान बाद में अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में सेक्टर-5 से गुड़गांव स्टेशन तक दौड़ेगी मेट्रो, नए रूट को मंजूरी

क्या होता है जीपीयू?

जीपीयू वह उपकरण होता है, जो विमान के गेट पर खड़े रहने के दौरान उससे जोड़ा जाता है और इंजन या ऑनबोर्ड जनरेटर चालू किए बिना विमान की रोशनी, एवियोनिक्स और वातानुकूलन प्रणाली को बिजली उपलब्ध कराता है।

उड़ानों की निगरानी करने वाली वेबसाइट 'फ्लाइटराडार24 डॉट कॉम' के अनुसार, यह उड़ान रात 8.40 बजे रवाना होने वाली थी, लेकिन एक घंटा 20 मिनट की देरी से रात 10 बजे इसने उड़ान भरी।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में बनेगा 3 KM लंबा एलिवेटेड रोड, ये होगा रूट; सरकार को भेजा प्रस्ताव
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
IndiGo Flight Indigo Airlines

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।