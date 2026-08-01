गुजरात में नवजात तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, महीनेभर के बच्चे को ले जा रहा कपल धराया; पिता ने 2 लाख में किया था सौदा
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमांशु कुमार वर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, 'इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मनोज, वीना, दलपत रावल, सुनील रावल, नागिन, श्रवण परमार और लक्ष्मण के तौर पर हुई है।' उन्होंने कहा कि मुंबई के 'डॉक्टर' को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
गुजरात में वडोदरा शहर की क्राइम ब्रांच ने बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक नवजात को बरामद किया है, जिसे 3 लाख रुपए में बेचने के लिए मुंबई ले जाया जा रहा था। आरोपियों ने बच्चे के माता-पिता को बदले में 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। शनिवार को मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और मामले में अबतक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पिछले डेढ़ महीने के दौरान बनासकांठा जिले के तीन अन्य नवजात बच्चों को एजेंटों के जरिए मुंबई में बेचा जा चुका है।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को 28 जुलाई को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी नेशनल हाईवे-48 पर एक बस में लगभग तीन सप्ताह के बच्चे के साथ यात्रा कर रहे हैं और वह बच्चा उनका नहीं है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने हाईवे पर एक होटल के पास बस को रोका और उनसे बच्चे के बारे पूछताछ की।
बच्चे को देखभाल के लिए अस्पताल भेजा गया
पुलिस ने बताया कि, 'चूंकि वे नवजात शिशु के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और बच्चे के कानूनी अभिभावकों की पहचान होने तक उसकी देखभाल और सुरक्षित कस्टडी के लिए उसे SSG अस्पताल (वडोदरा में) भेज दिया गया।'
मनोज रावल और वीना रावल ले जा रहे थे नवजात
पुलिस के अनुसार बच्चे को ले जा रहे इस जोड़े की पहचान पाटण जिले के चाटावाड़ा गांव के रहने वाले मनोज रावल (38) और उसकी पत्नी वीना रावल (32) के रूप में हुई है, बस में उनके साथ उनका आठ साल बेटा भी सवार था। पुलिस पूछताछ के दौरान इस जोड़े ने बताया कि उनके पास जो नवजात शिशु मिला है, उसे वीना के भाई सुनील रावल ने उन्हें सौंपा था, और 20,000 रुपए के बदले उसे मुंबई में 'डॉक्टर' नाम के व्यक्ति को सौंपने के लिए कहा था। सुनील ने उनसे मुंबई में रहने वाले उसी व्यक्ति के संपर्क में रहने को कहा था और बताया था कि यह व्यक्ति ही उन्हें फोन पर बच्चे को सौंपने के बारे में निर्देश देगा।
बच्चे के पिता को 2 लाख देने का वादा किया था
पुलिस ने कहा कि आगे की जांच में पता चला कि बचाए गए बच्चे का जन्म 6 जुलाई को बनासकांठा जिले के दांता के एक अस्पताल में हुआ था। जिसके बाद कथित तस्करों ने बच्चे के माता-पिता की गरीबी का फायदा उठाते हुए उन्हें पैसों का लालच देकर बच्चे को दो लाख रुपए में उनसे खरीद लिया।
एजेंट के जरिए होना था सौदा, पिता को लालच देकर मनाया
पुलिस ने बताया कि बच्चे के असली माता-पिता की पहचान साबरकांठा जिले में रहने वाले कपल के रूप में हुई है। जिनमें से पिता का नाम लक्ष्मण है, आरोपियों ने नवजात शिशु के बदले लक्ष्मण को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, जबकि एक अन्य आरोपी, जिसकी पहचान नागिन भगोरा के रूप में हुई है, को बतौर कमीशन के तौर पर 10,000 रुपए मिलने थे।
बच्चे को तीन लाख रुपए में मुंबई में बेचा जाना था
नागिन भगोरा ने पुलिस को बताया कि लक्ष्मण ने बच्चे को अपने रिश्तेदार श्रवण परमार को सौंपा था, और श्रवण ने बच्चे को नागिन को सौंप दिया था। पुलिस ने कहा कि मानव तस्करी गिरोह के बिचौलियों के नेटवर्क के माध्यम से उस नवजात को मुंबई में 3 लाख रुपए में बेचा जाना था।
बनासकांठा के तीन बच्चों का सौदा मुंबई में होने का पता चला
पुलिस पूछताछ में सुनील रावल ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने के दौरान बनासकांठा जिले के अलग-अलग हिस्सों से तीन और नवजात बच्चों को कथित तौर पर एजेंटों के एक नेटवर्क के जरिए मुंबई में बेचा गया था। शुरुआती जांच के आधार पर, क्राइम ब्रांच ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है और जांच को एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंप दिया है।
पुलिस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि सिंडिकेट के बाकी सदस्यों का पता लगाने और कथित तस्करी नेटवर्क की जांच करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमों को गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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