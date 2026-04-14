साड़ी पहनी थी, अश्लीलता कहां? ABVP के कार्यक्रम में वायरल डांस वाली छात्रा ने रोते-रोते पूरी बात बताई
वडोदरा के एमएसयू यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रा के डांस को अश्लील बताकर वायरल किया गया। अब छात्रा ने सामने आकर पूरी बात बताई है। छात्रा रोते-रोते बोल रही है कि साड़ी पहनी थी, अश्लीलता कहां थी?
गुजरात के वडोदरा स्थित महाराजा सयाजीराव (एमएसयू) यूनिवर्सिटी में एबीवीपी द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में एक छात्रा को भगवा साड़ी पहनकर बॉलीवुड गाने “धक-धक करने लगा” पर डांस करते हुए देखा जा रहा है। यह कार्यक्रम ‘संस्कार-संगम’ नाम से आयोजित तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा था। वायरल वीडियो में अश्लील डांस के आरोपों पर अब छात्रा का गुस्सा फूटा है। उसने रोते-रोते नई बात कही है।
दरअसल, वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस और उसकी छात्र इकाई एनएसयूआई ने कड़ी आपत्ति जताई है। एनएसयूआई नेताओं ने इस प्रदर्शन को ‘अभद्र’ और ‘अश्लील’ करार देते हुए आरोप लगाया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर इस तरह की प्रस्तुति यूनिवर्सिटी के माहौल और ‘संस्कार’ के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गरिमा को ठेस पहुंचती है।
छात्रा ने रोते-रोते पूरी बात बताई
अब इस पूरे प्रकरण पर छात्रा सामने आई है। उसने वीडियो जारी करते हुए सफाई दी है।छात्रा का कहना है कि वह न तो एबीवीपी को जानती है और न ही एनएसयूआई को। वीडियो में छात्रा रो रही है और कह रही है कि उसने साड़ी पहनी थी तो यह अश्लील डांस कहां हुआ? छात्रा आगे कहती है कि शायद बॉलीवुड सॉन्ग धक-धक पर डांस करना गलत था। आप भी सुनिए छात्रा ने क्या कहा..
कार्रवाई की मांग
एनएसयूआई ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसमें संबंधित लोगों के निलंबन की भी बात कही गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो वे इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे।
एनएसयूआई के अध्यक्ष अमर वाघेला ने कहा, “एमएस यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है, न कि मनोरंजन या अश्लीलता का मंच। संस्कृति के नाम पर इस तरह का कार्यक्रम बेहद शर्मनाक है।” इस पूरे मामले के बाद विश्वविद्यालय परिसर में सियासी माहौल गर्म हो गया है और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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