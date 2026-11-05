गुजराती परिवार का 'लड्डू' उड़ गया, घरवालों को रो-रोकर बुरा हाल; ढूंढने में मदद करने वाले के लिए बड़े इनाम का ऐलान
परिवार की महिला ने बताया कि उनके परिवार ने लड्डू को ढूंढने में मदद करने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति लड्डू को खोजने में मदद करेगा, परिवार उसे खुशी-खुशी यह इनाम देगा।
गुजरात के वडोदरा शहर के सेवासी इलाके में रहने वाला पारेख परिवार इन दिनों अपने एक करीबी के खो जाने से बेहद सदमे में है और उनके गले से खाना भी नहीं उतर पा रहा है। दरअसल यह परिवार अपने पालतू अफ्रीकन ग्रे तोते 'लड्डू' के अचानक उड़ जाने से बेहद दुखी है। परिवार के लिए 'लड्डू' सिर्फ एक पालतू पक्षी ना होकर बेटे के समान रहा है। उसके न होने के गम में परिवार की महिला जेसिका पारेख इतनी परेशान हैं कि उन्होंने लड्डू के उड़ने के बाद से ठीक से कुछ नहीं खाया है। परिवार बस यही प्रार्थना कर रहा है कि उनका लड्डू सही-सलामत घर वापस आ जाए। यहां तक कि इस परिवार ने उनके तोते को ढूंढने में मदद करने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है।
परिवार को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि यह अफ्रीकी ग्रे तोता खुद से खाना भी नहीं खा सकता है और हो सकता है कि घर से उड़ने के बाद उसने कुछ खाया भी ना हो। परिवार का मानना है कि जो लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा नहीं मानते, वे लड्डू को तलाशने की उनकी कोशिशों को हल्के में ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वडोदरा के सभी लोग मिलकर कोशिश करें, तो हम उसे ढूंढ सकते हैं।
इस बारे में मीडिया से बात करते हुए जेसिका पारेख ने कहा, 'मेरे लिए वह सिर्फ एक तोता नहीं था, बल्कि मेरी आंखों का तारा था।' जेसिका लड्डू की देखभाल अपने बेटे की तरह करती थीं। अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए उन्होंने लोगों से इस पक्षी को तलाशने की अपील की। लड्डू 31 अक्टूबर को शाम सात बजे से लापता है। जेसिका ने बताया कि लड्डू ने अपने पिंजरे का दरवाजा खोल लिया और उड़ गया। इसके बाद परिवार ने उसे तलाशने के लिए हरसंभव कोशिश शुरू कर दी।
महिला ने बताया कि उनका परिवार पुणे के एक पक्षी पालक से छह महीने के इस नर तोते को खरीदकर लाया था। वह पिछले करीब चार महीने से सेवासी रोड इलाके में स्थित उनके घर में रह रहा था। उन्होंने कहा, 'हमारे लिए वह सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर था। वह हमारे दिल का एक टुकड़ा था। हमने सेवासी, गोत्री, भयली और शहर के कई अन्य इलाकों में उसे खूब तलाशा, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। बचाव दलों ने सुझाव दिया कि शायद वह बहुत दूर नहीं गया होगा, लेकिन हमने काफी दूर तक उसकी तलाश की।'
पारेख ने बताया कि परिवार ने लड्डू को वापस बुलाने के लिए लाउडस्पीकर पर अपनी आवाज में उसे पुकारने की रिकॉर्डिंग भी चलाई। उन्होंने सीटी बजाकर भी उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी ग्रे तोते अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और इंसानी बोली की नकल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये बेहद सामाजिक पक्षी होते हैं और अपनी देखभाल करने वालों के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना लेते हैं।
पारेख ने कहा, 'उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। वह घर लौटने के लिए बेचैन होगा। मुझे पता है कि मेरा 'बेटा' खुद से खाना नहीं खा सकता। मैं ही उसे खाना खिलाती थी। हो सकता है कि पिछले चार दिनों से उसने कुछ नहीं खाया हो।' उन्होंने कहा कि जो लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा नहीं मानते, वे लड्डू को तलाशने की उनकी कोशिशों को हल्के में ले सकते हैं।
जेसिका ने कहा, 'हमें आशंका है कि वह किसी सुनसान जगह पर होगा, शायद नदी के आसपास। उसके पैर में लाइसेंस नंबर वाली एक अंगूठी भी है। उसकी चोंच पर हल्की खरोंच है और हाल ही में लगी चोट के कारण आंख के पास सुई की नोक जितना छोटा निशान भी है। अगर कोई हमें वीडियो कॉल करके उसे दिखाएगा, तो भी हम उसे पहचान लेंगे।'
महिला ने कहा, 'आमतौर पर नाम लेकर बुलाने पर वह जवाब नहीं देता, लेकिन सीटी बजाने पर जरूर प्रतिक्रिया देता है... अगर वडोदरा के सभी लोग मिलकर कोशिश करें, तो हम उसे ढूंढ सकते हैं।'
पारेख ने बताया कि उनके परिवार ने लड्डू को ढूंढने में मदद करने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति लड्डू को खोजने में मदद करेगा, परिवार उसे खुशी-खुशी यह इनाम देगा। उन्होंने बताया कि लड्डू दूसरे लोगों के सामने थोड़ा शर्माता है और किसी को देखते ही चुपचाप बैठ जाता है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पक्षियों की दुनिया में अफ्रीकी ग्रे तोते अपनी बुद्धिमत्ता के अलावा स्पष्ट रूप से बोलने और शब्दों का विशाल भंडार रखने की क्षमता के लिए भी मशहूर हैं। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार, ये इंसानों की आवाज, घरों में सुनाई देने वाली दरवाजे की घंटी जैसी आवाजों और यहां तक कि फोन की 'रिंगटोन' की भी हूबहू नकल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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