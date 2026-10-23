सूरत में छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी का अनूठा कदम, हॉस्टल के कमरों में लगाए 'एंटी- सुसाइड' पंखे; कैसे काम करते हैं?
सूरत में यूनिवर्सिटी ने एक अनूठा कदम उठाया है। यहां हॉस्टल के कमरों में 'एंटी- सुसाइड' पंखे लगाए गए हैं। मकसद छात्रों को कमरे में सुसाइड करने से रोकना है।
सूरत शहर में स्थित वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरों में 'एंटी-सुसाइड फैन' लगाए गए हैं। इस पहल का मकसद छात्रों को कमरे में सुसाइड करने से रोकना है। छात्रों द्वारा सुसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी के उठाए इस कदम की जमकर चर्चा हो रही है।
यूनिवर्सिटी का कहना है कि इन पंखों में स्प्रिंग-लोडेड मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है जिससे पंखे ज्यादा वजन की स्थिति में खुद ही नीचे आ जाते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह गुजरात की किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह की पहली पहल बताई जा रही है। सुरक्षा के लिहाज लगाए गए इस हर पंखे की कीमत लगभग 1,500 रुपये है। यूनिवर्सिटी ने ऐसे 354 पंखे लगाए हैं जिनकी कुल लागत 5.31 लाख रुपये है।
कैसे एंटी-सुसाइड हैं ये पंखे?
स्प्रिंग-लोडेड मैकेनिज्म के वजह से इस पंखे पर अगर 10 किलोग्राम से ज्यादा वजन पड़ेगा तो यह खुल जाएगा। यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. किशोरसिंह चावड़ा ने बताया है कि पंखे का स्प्रिंग-लोडेड मैकेनिज्म वजन पड़ने पर तुरंत एक्टिव हो जाता है जिससे बिजली सप्लाई रुक जाती है और पंखा नीचे आ जाता है।
किशोरसिंह चावड़ा ने खुद पंखे की इस मैकेनिज्म का डेमो दिया है। उन्होंने पंखे के ऊपर एक चादर डाली और उसपर वजन रखा जिससे तुरंत स्प्रिंग-लोडेड मैकेनिज्म एक्टिव हो गया और पंखा नीचे आ गया। यूनिवर्सिटी का कहना है कि पंखे को इस तरह से तैयार किया गया है कि कोई व्यक्ति उस पर लटकने की कोशिश करे तो इतना वजन न सह सके कि वह सफल हो जाए। पंखे में मैकेनिकल रिलीज और ऑटोमैटिक पावर कट-ऑफ एक साथ जोड़े गए हैं।
सोशल मीडिया पर बहस
यूनिवर्सिटी के इस कदम के बारे में जानने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स का कहना है कि यह कदम मूल समस्याओं की अनदेखी है। छात्रों को सुसाइड की दहलीज तक ले जाने वाले वास्तविक कारणों जैसे पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव, करियर की अनिश्चितता और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यूजर्स का कहना है कि एंटी-सुसाइड पंखे लगाने के अलावा ऐसे कारणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो युवाओं को बहुत ज्यादा तनाव या दबाव में डाल देती हैं। यूजर्स का कहना है कि सिर्फ पंखे बदल लेने भर से समस्या का समाधान नहीं होगा, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी जरूरी है।
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