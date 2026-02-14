केंद्र से मिली गुजरात को सौगात, 4,583 करोड़ की लागत से 4 लेन का होगा NH-56; इन जिलों को होगा फायदा
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इलाके में वाहनों की औसत स्पीड 70 किमी प्रति घंटा हो जाएगी और यात्रा का समय भी करीब 40 प्रतिशत कम हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने गुजरात में सड़क परिवहन को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने NH-56 के धमासिया–बिटाडा/मोवी (47.46 km) और नासरपोर–मलोथा (60.21 km) सेक्शन को 4-लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 107.67 किलोमीटर है और इस काम को लगभग 4583.64 करोड़ रुपए की लागत से नवंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट ना केवल इलाके में यातायात सुगम करेगा, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास का इंजन भी बनेगा।
गुजरात के इन जिलों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
सरकार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद एक तरफ जहां गुजरात के आदिवासी बहुल जिलों दाहोद, छोटा उदयपुर, तापी, भरूच और नर्मदा में पहुंचना आसान होगा, वहीं यह प्रोजेक्ट 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' (केवडिया) के लिए भी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, जो NH-56 से मात्र 11 किमी की दूरी पर है। यह प्रोजक्ट NH-56 का हिस्सा है, जो कि राजस्थान के निम्बाहेड़ा से शुरू होकर गुजरात के दाहोद जिले और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से होकर गुजरता है, फिर छोटा उदयपुर जिले के पास वापस गुजरात में आता है और वापी के पास NH-48 के साथ अपने जंक्शन पर खत्म होता है।
100 kmph की स्पीड के लिए किया गया डिजाइन
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहां से वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजर सकें, जिससे इलाके में वाहनों की औसत स्पीड 70 किमी प्रति घंटा हो जाएगी और यात्रा में लगने वाला समय भी करीब 40 प्रतिशत कम हो जाएगा। 107 किलोमीटर के इस खंड से गुजरने में फिलहाल जहां 2.5 घंटे लगते हैं, वहीं 4 लेन होने के बाद यह समय घटकर 1.5 घंटे हो जाएगा।
इसके अलावा 107.67 km के इस प्रोजेक्ट से लगभग 19.38 लाख मानव-दिन प्रत्यक्ष रोजगार और 22.82 लाख मानव-दिन का अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। प्रस्तावित कॉरिडोर के आस-पास आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण इससे नौकरी के अन्य मौके भी उपजेंगे।
परियोजना की मुख्य विशेषताएं
कुल लंबाई- 107.67 किमी (दो खंडों में विभाजित)
कुल लागत- 4583.64 करोड़ रुपए
अधिकतम गति- 100 किमी/घंटा (औसत गति 70 किमी/घंटा)
समय की बचत- यात्रा समय में 40% की कमी (2.5 घंटे की जगह 1.5 घंटे लगेंगे)
पर्यटन को बढ़ावा- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मात्र 11 KM दूर
आदिवासी जिलों को फायदा- दाहोद, छोटा उदयपुर, तापी और भरूच और नर्मदा से होकर गुजरता है
भारी रोजगार सृजन- इस परियोजना से करीब 19.38 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार व 22.82 लाख मानव-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार होगा
इस बारे में जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के जरिए, NH-56 पर जंबुगम (बोडेली)-मलोथा सेक्शन तक के हिस्से को चार पैकेज के तहत चार-लेन में अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। इनमें से जंबुगम (बोडेली) से धमासिया और मोवी से नासरपोर तक के हिस्से पर नवंबर 2025 में काम शुरू हो चुका है और इसके अगले 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इस नए प्रोजेक्ट के पूरा होते ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (NE-4), NH-53 और NH-48 के बीच एक निर्बाध 4-लेन कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
