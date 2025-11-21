Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Unable to handle the workload of SIR BLO officer commits suicide in Gujarat
SIR के काम का बोझ संभाल नहीं पा रहा; गुजरात में BLO अधिकारी ने की आत्महत्या

संक्षेप:

Fri, 21 Nov 2025 05:10 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
गुजरात से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां गिर सोमनाथ जिले के कोडीनार तालुका में अरविंद वाढ़ेर नाम के शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। वह बूथ लेवल अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को लिखे नोट में साफ-साफ कहा कि वह SIR के काम का बोझ संभाल नहीं पा रहे हैं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट उन्होंने लिखा, मुझसे अब यह SIR का काम नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत थका हुआ और परेशान महसूस कर रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका आधिकारिक दस्तावेजों वाला बैग स्कूल में जमा करा दिया जाए।

उनकी मौत से गुजरात के शैक्षिक संघों में नाराजगी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, गुजरात ने ऑनलाइन एसआईआर प्रक्रिया का बहिष्कार करने की घोषणा की है और कहा है कि आगे की कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।

गुजरात के खेड़ा जिले में, 50 साल के रमेशभाई परमार नाम के एक BLO की घर पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके परिवार का आरोप है कि उनकी मौत SIR ड्यूटी के अत्यधिक दबाव और काम की अधिकता के कारण हुई है। यह मामला केवल गुजरात का नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, इस राष्ट्रव्यापी SIR अभियान के दौरान अब तक पूरे देश में 9 BLO अधिकारियों की जान जा चुकी है, जिनमें से 4 ने काम के बोझ का हवाला देते हुए आत्महत्या की है।

