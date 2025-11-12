गुजरात में दवा फैक्ट्री में बॉयलर फटने और आग लगने से 2 मजदूरों की मौत, 20 अन्य घायल
गुजरात के भरूच जिले में बुधवार तड़के एक दवा फैक्ट्री में बॉयलर फटने और भीषण आग लगने से कम से कम दो मजदूरों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सायखा जीआईडीसी इलाके में स्थित फैक्ट्री में तड़के करीब 2.30 बजे हुई।
भरूच के ज़िला कलेक्टर गौरांग मकवाना ने कहा, "फ़ैक्ट्री के अंदर एक शक्तिशाली बॉयलर विस्फोट से भीषण आग लग गई।" उन्होंने आगे कहा कि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा, "विस्फोट इतना ज़ोरदार था कि फ़ैक्टरी का ढाँचा ढह गया। ज़्यादातर मज़दूर भागने में कामयाब रहे, लेकिन दो फँस गए और उनकी मौत हो गई। आग बुझने के बाद उनके शव मलबे से बरामद किए गए। इस घटना में लगभग 20 मज़दूर मामूली रूप से घायल हुए हैं।"
मकवाना ने बताया कि दमकल विभाग, पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें घटनास्थल की गहन जाँच कर रही हैं, क्योंकि कुछ कर्मचारियों ने दावा किया है कि विस्फोट के बाद एक व्यक्ति लापता हो गया है और संभवतः इमारत के अंदर फँसा हुआ है। उनके अनुसार, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक (DISH) के अधिकारी भी घटना की जाँच के लिए घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। उन्होंने बताया कि वे जाँच कर रहे हैं कि क्या कारखाने के पास सभी आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियाँ थीं।
