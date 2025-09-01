Two workers killed 20 injured as blast triggers fire at textile unit in Gujarat सूरत के कपड़ा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भड़की आग, 2 मजदूरों की मौत; 20 घायलों में दो की हालत गंभीर, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Two workers killed 20 injured as blast triggers fire at textile unit in Gujarat

सूरत के कपड़ा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भड़की आग, 2 मजदूरों की मौत; 20 घायलों में दो की हालत गंभीर

गुजरात के सूरत में भीषण हादसा सामने आया है। एक कपड़ा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 20 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, सूरतMon, 1 Sep 2025 09:15 PM
share Share
Follow Us on
सूरत के कपड़ा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भड़की आग, 2 मजदूरों की मौत; 20 घायलों में दो की हालत गंभीर

गुजरात के सूरत में भीषण हादसा सामने आया है। एक कपड़ा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 20 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर आग बुझाने के लिए कम से कम 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग अभी भी भड़की हुई है।

गुजरात के सूरत जिले में सोमवार को एक कपड़ा प्रसंस्करण इकाई में हुए विस्फोट के बाद आग लग जाने से कम से कम दो मजदूरों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दो मजदूरों की हालत गंभीर है।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वीके पिपलिया ने बताया कि यह घटना दोपहर में जोलवा गांव स्थित संतोष टेक्सटाइल मिल में एक केमिकल ड्रम में विस्फोट के बाद हुई। पिपलिया ने घटनास्थल पर पत्रकारों को बताया कि विस्फोट के कारण आग लग गई। इस हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। उनका सूरत के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

उन्होंने कहा कि विस्फोट के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती 20 मजदूरों में से दो की हालत गंभीर है। उन्होंने आगे बताया कि आग बुझाने के लिए कम से कम 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुटी है। आग अभी भी भड़की हुई है।

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।