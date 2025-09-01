सूरत के कपड़ा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भड़की आग, 2 मजदूरों की मौत; 20 घायलों में दो की हालत गंभीर

गुजरात के सूरत में भीषण हादसा सामने आया है। एक कपड़ा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 20 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है।

गुजरात के सूरत जिले में सोमवार को एक कपड़ा प्रसंस्करण इकाई में हुए विस्फोट के बाद आग लग जाने से कम से कम दो मजदूरों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दो मजदूरों की हालत गंभीर है।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वीके पिपलिया ने बताया कि यह घटना दोपहर में जोलवा गांव स्थित संतोष टेक्सटाइल मिल में एक केमिकल ड्रम में विस्फोट के बाद हुई। पिपलिया ने घटनास्थल पर पत्रकारों को बताया कि विस्फोट के कारण आग लग गई। इस हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। उनका सूरत के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।