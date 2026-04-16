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गुजरात में दो घटनाओं में 5 मासूमों की मौत, उजड़े हंसते-खेलते परिवार

Apr 16, 2026 10:14 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, दाहोद, गुजरात
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खुदकुशी की कोशिश की दूसरी घटना दाहोद शहर के गोदी रोड इलाके में हुई, जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने कथित तौर पर अपने दो नाबालिग बेटों को जहर देने के बाद खुद भी जहर पी लिया।

गुजरात में दो घटनाओं में 5 मासूमों की मौत, उजड़े हंसते-खेलते परिवार

गुजरात के दाहोद जिले से गुरुवार को दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां आत्महत्या की कोशिश के दो अलग-अलग मामलों में पांच बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इन दोनों ही घटनाओं में मां ने बच्चों के साथ जान देने की कोशिश की, जिसकी वजह से बच्चे काल के गाल में समा गए जबकि दोनों महिलाएं गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं।

इनमें से एक घटना जिले की देवगढ़ बारिया तालुका के वदभेट गांव में हुई, जहां चंपा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर अपने चार बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। मामले की जानकारी देते हुए दाहोद के पुलिस अधीक्षक रविराजसिंह जडेजा ने बताया कि इस घटना के बाद गांव वालों ने चंपा राठवा (37) और उसकी एक बेटी को तो बचा लिया, लेकिन उसके दो बेटे और एक और बेटी डूब गए।

कुएं में कूदी मां, तीन बच्चों की डूबने से मौत

पुलिस अधिकारी ने बताया कि, 'महिला की हालत फिलहाल गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उस महिला ने दावा किया कि वह किसी घरेलू समस्या के कारण परेशान थी।' महिला के मृतक बच्चों की पहचान प्रियंका (12), गिरिराज (5) और राजवीर (2) के रूप में हुई है।

कांस्टेबल की पत्नी ने बच्चों को जहर दिया, खुद भी पिया

वहीं खुदकुशी की कोशिश की दूसरी घटना दाहोद शहर के गोदी रोड इलाके में हुई, जहां पर किराए के घर में रहने वाले एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने कथित तौर पर अपने दो नाबालिग बेटों को जहर देने के बाद खुद भी जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की। इस दौरान अवनी उपाध्याय नाम की महिला ने अपने बेटों श्लोक (12) और रुद्र (2) को कोई जहरीला पदार्थ दिया और फिर खुद भी उसे खा लिया। इसके बाद तीनों को तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।

मानसिक रूप से कमजोर बेटे को लेकर होता था विवाद

इस घटना की जानकारी देते हुए SP जडेजा ने कहा, 'हमें पता चला कि अवनी का 12 साल का बेटा मानसिक रूप से कमजोर था, जिसके कारण पति-पत्नी के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण थे और घर का माहौल भी ठीक नहीं रहता था, जिसके चलते अक्सर घरेलू झगड़े होते रहते थे। इसी वजह से महिला काफी तनाव में थी।' उन्होंने कहा कि 'महिला के होश में आने के बाद हम विस्तृत जांच करेंगे।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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