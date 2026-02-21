गुजरात के मोरबी में हॉर्न बजाने को लेकर ज्वेलर की हत्या, 12वीं के दो छात्रों ने चाकू मारकर की वारदात
पुलिस ने कहा कि झगड़े के दौरान मृतक जतिन अडेसरा की पत्नी, बहन और एक अन्य रिश्तेदार कार के अंदर ही बैठे रहे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा।
गुजरात के मोरबी शहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर रास्ता ना देने पर हॉर्न बजाना एक व्यापारी को बहुत भारी पड़ गया, और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो नाबालिगों ने उस पर जानलेवा हमला करते हुए उसकी जान ले ली। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान 33 वर्षीय ज्वेलर जतिन अडेसरा के रूप में हुई है, जबकि दोनों आरोपियों की उम्र 17-17 वर्ष बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिगों को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही बताया कि एक आरोपी अगले हफ्ते 18 साल का हो जाएगा।
बहन को लेने के लिए राजकोट गया था ज्वेलर
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना गुरुवार रात को उस समय हुई जब ज्वेलर जतिन अडेसरा राजकोट से मोरबी वापस आ रहे थे। वह अगले दिन अपने घर होने वाले 'वास्तु' समारोह के लिए अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन को लेने के लिए राजकोट स्थित उसके ससुराल गए थे। इसी दौरान वहां से लौटते समय रात करीब 10 बजे जब वह शनाला रोड से गुजर रहे थे, तो अडेसरा ने देखा कि उनके आगे चल रहे स्कूटर सवार दो लड़के उनका रास्ता रोक रहे हैं और जानबूझकर साइड नहीं दे रहे हैं।
रास्ता नहीं देने पर जतिन ने बजाया था हॉर्न
इसके बाद अडेसरा ने लगातार हॉर्न बजाते हुए उन लड़कों को रास्ता देने के लिए कहा। लेकिन वहां से हटने के बजाय उन दोनों लड़कों ने अचानक सड़क के बीचोंबीच स्कूटर रोक दिया और अडेसरा को गाली देना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद दोनों आरोपी कार के पास पहुंचे और उन्होंने कॉलर पकड़कर अडेसरा को कार से बाहर खींच लिया और उन पर हमला कर दिया।
एक लड़के ने पकड़ा, दूसरे ने चाकू मारे
पुलिस द्वारा दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों लड़कों में से एक ने कथित तौर पर उन्हें पकड़ लिया और दूसरे ने उन पर कई बार चाकू से हमला किया और फिर दोनों अपने स्कूटर पर सवार होकर फरार हो गए। इस जानलेवा हमले से पहले अडेसरा ने किसी तरह अपने बड़े भाई मौलिक को फोन करके उन्हें वहां आने के लिए कह दिया था। हालांकि जब तक वह वहां आए जतिन पर हमला हो चुका था। इस वारदात में जतिन की छाती और पीठ पर चाकू लगने से बहुत खून बह रहा था। इसी बीच उनके बड़े भाई मौलिक वहां पहुंच गए और उन्हें कृष्णा हॉस्पिटल ले गए, जहां तमाम कोशिशों के बाव भी गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई।
कार के अंदर ही बैठी रही पत्नी व बहन
पुलिस ने कहा कि झगड़े के दौरान अडेसरा की पत्नी, बहन और एक अन्य रिश्तेदार कार के अंदर ही रहे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं मरने से पहले जतिन अडेसरा ने परिवार के सदस्यों को हमलावरों द्वारा एक-दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निकनेम बता दिए थे। जतिन अपने भाई के साथ सोनी बाजार में ज्वेलरी का कारोबार करता था और अपने परिवार के साथ सत्यमपन स्ट्रीट पर रहता था।
मृतक की है 11 महीने की एक बेटी
जतिन के परिवार में पत्नी के अलावा 11 महीने की बेटी भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी मौत से परिवार टूट गया है। वारदात की जानकारी देते हुए मोरबी ए डिवीजन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आरएस पटेल ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपियों ने हॉर्न बजाने की बात को लेकर हुए झगड़े की वजह से ही जतिन पर हमला किया था, उन्होंने इसे साफ तौर पर केवल एक रोड रेज का मामला बताया।
अगले हफ्ते 18 साल का हो जाएगा एक आरोपी
उधर मोरबी के पुलिस सुपरिटेंडेंट मुकेश पटेल ने कहा कि दोनों आरोपी 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और इनमें से एक आरोपी अगले हफ्ते 18 साल का होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि एक लड़के का पिता जानवर पालने का काम करता है, जबकि दूसरे के पिता का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है।
