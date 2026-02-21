US में यौन अपराध व ड्रग्स रैकेट के मामले में गुजराती मूल के दो लोग फंसे; महिला को सजा, दूसरा गिरफ्तार
जांच में सामने आया था कि वर्षा पटेल का मोटल पिछले कई वर्षों से देह व्यापार और नशीली दवाओं की बिक्री का अड्डा बना हुआ था। स्थानीय निवासियों और पास के स्कूलों ने बार-बार इस संदिग्ध गतिविधि की शिकायत भी की थी।
अमेरिका में गुजराती मूल के दो लोग बेहद गलत कारणों से चर्चा में हैं, उन पर गंभीर यौन अपराध करने का आरोप लगा है। हालांकि ये दोनों मामले यूं तो एक-दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन यौन अपराध होने के कारण चर्चा में हैं। इनमें से एक घटना एरिज़ोना में हुई, जहां एक मोटल की महिला मालिक को वेश्यावृत्ति रैकेट और ड्रग रैकेट चलाने के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई गई है। वहीं दूसरी घटना अमेरिका के न्यू जर्सी की है, जिसमें 46 साल के एक आदमी को 15 साल के लड़की पर यौन हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन घटनाओं ने स्थानीय समुदाय और प्रशासन का ध्यान खींचा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पहले मामले में कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स इलाके में रहने वाली गुजराती मूल की 57 वर्षीय वर्षा पटेल को एरिजोना के फीनिक्स में US डिस्ट्रिक्ट जज ने सजा सुनाई। 4 फरवरी को सुनाए अपने फैसले में कोर्ट ने ना केवल उसे पांच साल के प्रोबेशन पर रखते हुए उसके 'रॉयल इन मोटल' को जब्त करने का आदेश दिया, बल्कि उस पर 7.44 लाख डॉलर व 5 हजार डॉलर के दो जुर्माने भी लगाए। भारतीय रुपए में यह रकम लगभग 6.85 करोड़ रुपए होती है।
जांच में सामने आया था कि वर्षा पटेल का मोटल पिछले कई वर्षों से देह व्यापार और नशीली दवाओं की बिक्री का अड्डा बना हुआ था। स्थानीय निवासियों और पास के स्कूलों ने बार-बार इस संदिग्ध गतिविधि की शिकायत भी की थी। पटेल के मोटल को सितंबर 2024 में सर्च वारंट जारी होने के बाद सील करके बंद कर दिया गया था। जिसके बाद पटेल ने रैकेटियरिंग कंपनियों की मदद के लिए इंटरस्टेट कॉमर्स की सुविधा का इस्तेमाल करने का गुनाह कबूल किया था। यह कार्रवाई FBI, फीनिक्स पुलिस और यूएस मार्शल सर्विस की संयुक्त जांच के बाद की गई।
न्यू जर्सी में सामने आए एक अलग मामले में वुडब्रिज के रहने वाले 46 साल के तेजस पटेल को नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार को हडसन काउंटी प्रॉसिक्यूटर ऑफिस की 'स्पेशल विक्टिम यूनिट' ने तेजस पर द्वितीय श्रेणी के यौन हमले और बच्चे की भलाई को खतरे में डालने के आरोप लगाते थे।
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नाबालिग से संपर्क किया था और आरोप है कि साल 2024 में जब पीड़िता 15 साल की थी, जर्सी सिटी में उसने कई मौकों पर यह अपराध किया गया। आरोपी को सेकाकस शहर से गिरफ्तार करने के बाद हडसन काउंटी सुधार केंद्र में भेज दिया गया है, जहां वह अपनी पहली अदालती पेशी का इंतजार कर रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
