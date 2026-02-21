Hindustan Hindi News
US में यौन अपराध व ड्रग्स रैकेट के मामले में गुजराती मूल के दो लोग फंसे; महिला को सजा, दूसरा गिरफ्तार

Feb 21, 2026 07:37 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरात
जांच में सामने आया था कि वर्षा पटेल का मोटल पिछले कई वर्षों से देह व्यापार और नशीली दवाओं की बिक्री का अड्डा बना हुआ था। स्थानीय निवासियों और पास के स्कूलों ने बार-बार इस संदिग्ध गतिविधि की शिकायत भी की थी।

अमेरिका में गुजराती मूल के दो लोग बेहद गलत कारणों से चर्चा में हैं, उन पर गंभीर यौन अपराध करने का आरोप लगा है। हालांकि ये दोनों मामले यूं तो एक-दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन यौन अपराध होने के कारण चर्चा में हैं। इनमें से एक घटना एरिज़ोना में हुई, जहां एक मोटल की महिला मालिक को वेश्यावृत्ति रैकेट और ड्रग रैकेट चलाने के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई गई है। वहीं दूसरी घटना अमेरिका के न्यू जर्सी की है, जिसमें 46 साल के एक आदमी को 15 साल के लड़की पर यौन हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन घटनाओं ने स्थानीय समुदाय और प्रशासन का ध्यान खींचा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पहले मामले में कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स इलाके में रहने वाली गुजराती मूल की 57 वर्षीय वर्षा पटेल को एरिजोना के फीनिक्स में US डिस्ट्रिक्ट जज ने सजा सुनाई। 4 फरवरी को सुनाए अपने फैसले में कोर्ट ने ना केवल उसे पांच साल के प्रोबेशन पर रखते हुए उसके 'रॉयल इन मोटल' को जब्त करने का आदेश दिया, बल्कि उस पर 7.44 लाख डॉलर व 5 हजार डॉलर के दो जुर्माने भी लगाए। भारतीय रुपए में यह रकम लगभग 6.85 करोड़ रुपए होती है।

न्यू जर्सी में सामने आए एक अलग मामले में वुडब्रिज के रहने वाले 46 साल के तेजस पटेल को नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार को हडसन काउंटी प्रॉसिक्यूटर ऑफिस की 'स्पेशल विक्टिम यूनिट' ने तेजस पर द्वितीय श्रेणी के यौन हमले और बच्चे की भलाई को खतरे में डालने के आरोप लगाते थे।

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नाबालिग से संपर्क किया था और आरोप है कि साल 2024 में जब पीड़िता 15 साल की थी, जर्सी सिटी में उसने कई मौकों पर यह अपराध किया गया। आरोपी को सेकाकस शहर से गिरफ्तार करने के बाद हडसन काउंटी सुधार केंद्र में भेज दिया गया है, जहां वह अपनी पहली अदालती पेशी का इंतजार कर रहा है।

