जिस 'DG' से फेल हो रही किडनी, दो और कफ सिरप में ज्यादा मिली; किया गया बैन

मध्य प्रदेश में कथित तौर पर 'कोल्डरिफ' कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत के बाद देशभर में दवाओं की जांच-पड़ताल बढ़ा दी गई है। इस बीच गुजरात में भी दो कंपनियों के कफ सिरप के एक-एक बैच में डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DG) मंजूर सीमा से अधिक पाया गया है।

मध्य प्रदेश में कथित तौर पर 'कोल्डरिफ' कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत के बाद देशभर में दवाओं की जांच-पड़ताल बढ़ा दी गई है। इस बीच गुजरात में भी दो कंपनियों के कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DG) मंजूर सीमा से अधिक पाया गया है। इसके बाद सरकार ने दोनों कंपनियों के एक-एक बैच को तत्काल बैन कर दिया है।कोल्डरिफ कफ सिरप में भी डीजी की अधिक मात्रा को ही बच्चों की किडनी फेल और मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया है।

गुजरात के फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल विभाग की ओर से 7 अक्टूबर को जारी सूचना में कहा गया है कि Respifresh TR और Relife कफ सिरप के एक-एक बैच में डायएथिलीन ग्लाइकॉल नाम का रसायन निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है। Respifresh TR का निर्माण अहमदाबाद जिले में स्थित रेडनेक्स फार्माशूटिकल्स (Rednex Pharmaceuticals) की ओर से किया जाता है तो Relife का निर्माण शेखपुर में शेप फार्मा (Shape Pharma) करती है।

Respifresh TR के बैच नंबर R01GL2523, एक्सपायरी डेट- 12/2026 और Rednex Pharmaceuticals का बैच नंबर LSL25160, एक्सपायरी डेट 12/2026 में यह मात्रा अधिक पाई गई है।

बताया गया है कि मध्य प्रदेश एफडीए की ओर से आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इन दो कफ सिरप में डीजी की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। इन दोनों कफ सिरप में DG की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है जिसकी वजह से यह जहरीला हो सकता है। अधिक डीजी वाले कफ सिरप के सेवन से किडनी फेल होने से लेकर मौत तक का डर होता है।