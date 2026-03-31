गुजरात में नाबालिगों से यौन उत्पीड़न, वीडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार
गुजरात के राजकोट से नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला पिछले करीब तीन महीने से चल रहा था, जिसे अब उजागर किया गया है।
गुजरात के राजकोट से नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला पिछले करीब तीन महीने से चल रहा था, जिसे अब उजागर किया गया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान जयेश मजेठिया और संदीप उर्फ लाला पटेल के रूप में हुई है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने 14 और 16 साल के दो नाबालिगों के साथ शहर के एक स्कूल की आवासीय इमारत में बार-बार यौन उत्पीड़न किया। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है।
दादी की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला
यह मामला तब सामने आया जब पीड़ितों में से एक की दादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिग मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं और राजकोट में काम के सिलसिले में आए थे।
शिकायत में बताया गया है कि नाबालिगों को पानी के कंटेनर धोने के काम में लगाया गया था, जहां उनकी मुलाकात आरोपियों से हुई। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें धमकाकर कई बार उनका यौन शोषण किया।
वीडियो बनाकर किया वायरल
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने इस पूरे कृत्य का वीडियो भी अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे मामला सामने आया और पुलिस हरकत में आई।
अधिकारियों ने बताया कि यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो किस तरह से बाहर आया और किन-किन लोगों तक पहुंचा।
POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई
मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के साथ-साथ POCSO Act के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
उम्र की पुष्टि के लिए मेडिकल जांच
चूंकि पीड़ितों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, इसलिए उनकी उम्र की पुष्टि के लिए सिविल अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। रिपोर्ट में एक पीड़ित की उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच बताई गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
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