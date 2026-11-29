गुस्से में आपा खो बैठी 20 साल की बेटी, शराब के आदी पिता की ईंट मारकर कर दी हत्या; बचने का भी बनाया प्लान
गुजरात के राजकोट में 20 साल की बेटी गुस्से में आपा खो बैठी। शराब के आदी पिता की ईंट मारकर कर दी हत्या। बेटी ने खुद को बचाने का भी प्लान बनाया मगर नाकाम रही।
गुजरात के राजकोट जिले से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 20 वर्षीय बेटी ने कथित तौर पर शनिवार शाम परिवार में हुए झगड़े के बीच ईंट मारकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। पिता को शराब की लत लग गई थी और वह कोई काम भी नहीं करते थे जिससे परिवार में अक्सर झगड़ा होता रहता था।
मृतक का परिवार राजकोट के धार इलाके में रहता है। मृतक की पहचान लक्ष्मणभाई उर्फ ललितभाई सोमाभाई बगडा (48) के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी ने छोटे-मोटे काम कर घर चलाती हैं जबकि लक्ष्मणभाई पेशे से ऑटो ड्राइवर थे मगर कुछ समय से काम बंद कर दिया था और शराब की लत लग गई थी।
घर में अक्सर होता था कलेश
पिता की बेरोजगारी परिवार में कलेश का कारण बनती गई। लक्ष्मणभाई की पत्नी हंसाबेन और उनकी चार में से तीन बेटियां छोटा-मोटा काम करके घर चलाती हैं। वहीं लक्ष्मणभाई अक्सर पत्नियों और अपनी बेटियों से भी झगड़ा करते थे।
शनिवार की शाम भड़का गुस्सा
एनडीटीवी के मुताबिक, रोजाना की तरह हंसाबेन सुबह काम पर चली गई थीं। इसके बाद साढ़े 6 से साढ़े 7 बजे के बीच घर पर पिता की कथित तौर पर 20 साल की बेटी भूमिका से जमकर बहस होने लगी। देखते ही देखते यह बहस हाथापाई में तब्दील हो गई। भूमिका ने कथित तौर पर गुस्से में आकर ईंट से पिता के सिर पर वार कर दिया। ईंट का वार इतना जोरदार था कि देखते ही देखते पिता आंगन में लहूलुहान होकर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
जुर्म छिपाने के लिए बेटी का प्लान
बेटी अब इस पूरे मामलो को एक दुर्घटना का नाम देना चाहती थी। ऐसे में वह तुरंत पिता के शव को अस्पताल लेकर पहुंची और बताया कि नशे की हालत में उनका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गए। हालांकि डॉक्टरों ने जब मृतक के सिर के घाव देखे तो उन्हें मामला कुछ और ही नजर आया वहीं पुलिस जब घर पहुंची तो वहां के हालात भी संदिग्ध नजर आए। ऐसे में बेटी शक के घेरे में थी।
हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है
पुलिस ने मामले में मां और बेटी से गहन पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि उनके सिर पर ईंट से वार किया गया था। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने बेटी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है तो पिता के शव का पोस्टमार्टम करवाया है।
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