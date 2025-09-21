गुजरात के कच्छ में 2 बार भूकंप के झटके, कितनी तीव्रता और कहां था केंद्र

गुजरात के कच्छ जिले में रविवार को दो बार भूकंप के झटके लगे। पहली बार सुबह लगभग 6:41 बजे भूकंप आया फिर दोपहर में 12:41 बजे भी झटके लगे। हालांकि, इन झटकों से किसी भी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। कच्छ जिला अत्यधिक जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है।

गुजरात के कच्छ जिले में रविवार को दो बार भूकंप के झटके लगे। पहली बार सुबह लगभग 6:41 बजे भूकंप आया फिर दोपहर में 12:41 बजे भी झटके लगे। हालांकि, इन झटकों से किसी भी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। कच्छ जिला अत्यधिक जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। यहां कम तीव्रता वाले भूकंप नियमित रूप से आते रहते हैं।

भूकंप अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) ने बताया कि दोपहर 12:41 बजे रविवार दोपहर गुजरात के कच्छ जिले में 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। आईएसआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कच्छ जिले में भूकंप दर्ज किया गया, जिसका केंद्र भचाऊ से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था।

आईएसआर के अपडेट के अनुसार, इससे पहले सुबह लगभग 6:41 बजे इसी जिले में 2.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र धोलावीरा से 24 किलोमीटर पूर्व दक्षिण-पूर्व में स्थित था।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि इन झटकों में किसी भी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। कच्छ जिला अत्यधिक जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जहां कम तीव्रता वाले भूकंप नियमित रूप से आते रहते हैं।