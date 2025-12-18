गुजरात से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर होगा महाराष्ट्र में लग रहे ब्लॉक का असर, ये गाड़ियां रहेंगी प्रभावित
पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली और बोरीवली स्टेशनों के बीच छठी लाइन कमीशनिंग के संबंध में नॉन-इंटर्लोकिंग कार्य हेतु 20 दिसंबर से 30 दिन का ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण अहमदाबाद मण्डल से चलने व गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
पश्चिम रेलवे ने रेल यात्रियों को एक महत्वपूर्ण सूचना देते हुए बताया है कि नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के मद्देनजर आने वाले दिनों में अहमदाबाद रेल मण्डल से चलने व गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। मंडल के रेल प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली और बोरीवली स्टेशनों के बीच छठी लाइन कमीशनिंग के संबंध में नॉन-इंटर्लोकिंग कार्य हेतु 20 दिसंबर से 30 दिन का ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण अहमदाबाद मण्डल से चलने व गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है।
आंशिक निरस्त ट्रेनें:
< ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद-बोरीवली एक्सप्रेस
कब निरस्त रहेगी- 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी और वसई रोड एवं बोरीवली के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
< ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली-अहमदाबाद एक्सप्रेस
कब निरस्त रहेगी- 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी और वसई रोड एवं बोरीवली के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
रिशेड्यूल ट्रेनें:
< ट्रेन संख्या 12902 अहमदाबाद-दादर गुजरात मेल
कब रहेगी रिशेड्यूल- अमदाबाद से 27 दिसंबर को एक घंटा, 10 एवं 15 जनवरी 2026 को 45 मिनट तथा 16 जनवरी 2026 को 30 मिनट रिशेड्यूल होगी।
< ट्रेन संख्या 22953 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस
कब रहेगी रिशेड्यूल- मुंबई सेंट्रल से 28 दिसंबर 2025 को एक घंटा 35 मिनट, 11 जनवरी 2026 को 30 मिनट, 16 एवं 17 जनवरी 2026 को 50 मिनट रिशेड्यूल होगी।
< ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस
कब रहेगी रिशेड्यूल- 28 दिसंबर 2025 को मुंबई सेंट्रल से 01.00 घंटा रिशेड्यूल होगी।
बोरीवली स्टेशन ठहराव नहीं करने वाली ट्रेनें:
ट्रेन संख्या 22928 अहमदाबाद-बांद्रा टर्मिनस लोकशक्ति एक्सप्रेस
कब- 27 दिसंबर 2025 को बोरीवली स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इस दौरान यह ट्रेन वसई रोड और अंधेरी स्टेशनों पर ठहराव करेगी तथा 45-50 मिनट विलंब से पहुंचेगी।
ट्रेन संख्या 22946 ओखा-मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल
कब- 27 दिसंबर 2025 को बोरीवली स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इस दौरान यह ट्रेन वसई रोड और अंधेरी स्टेशनों पर ठहराव करेगी तथा 45-50 मिनट विलंब से पहुंचेगी।
इस दौरान रेलवे ने यात्रियों से उपर्युक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करने का अनुरोध किया है।
